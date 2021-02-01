2020經濟高峰論壇｜陳家強：政府須推動科創　長遠培育科研能力

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-01 13:09

財經事務及庫務局前局長、WebLab Bank董事局主席陳家強今日出席《香港01》2020 經濟高峰論壇，他表示香港雖然與深圳的創新科技有著龐大的差距，但香港仍然能夠在大灣區創新發展擔當著一定角色。

陳家強指，金融科技是一個熱門的題目，它不是很神奇的新事物，而是將傳統金融固有科技，融合新經濟活動，包括電子商貿數碼化，甚至是在銀行、投資、上市體現數碼化金融。

去年5月，人民銀行等4個部委發表《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，當中提及金融科技篇幅佔比不少，並支持深圳成為科技創新的龍頭。陳家強稱，未來將會有更加多「互聯互通」，例如財富通、保險通，當中涉及不少監管、法律問題，「都可以用科技解決」，從而達到政策目標。

財經事務及庫務局前局長陳家強今日出席《香港01》2020 經濟高峰論壇，他表示香港能夠在大灣區創新發展擔當著一定角色。

虛銀引入內地科創企業 金融科技真正落地

至於香港如何建立自己的創新科技生態圈，陳家強便認為深圳有不少科技龍頭企業，而香港的科技公司則偏向小型，設於科學園、數碼港，多數透過科技解決問題，然後將方法賣向大企業，例如將小型科技融入金融系統，包括是資產管理及借貸方面。

陳家強又提到虛擬銀行的行業，金管局在兩三年前推出虛擬銀行，「當時香港是亞洲區第一個行出去」，當中參與者不乏內地的科技創新企業。

陳家強又提到虛擬銀行的行業，金管局在兩三年前推出虛擬銀行，「當時香港是亞洲區第一個行出去」，當中參與者不乏內地的科技創新企業。陳家強指出，透過讓服務提供者進入香港市場，從而帶動兩地互動，更可以逼使本地傳統銀行轉型。他坦言，假如虛擬銀行實驗成功，金融科技便能夠在香港真正落地，而這個模式可以應用於不同地區。長遠而言，陳家強更認為香港要培育出科技研發的能力，才可以扮演到重要的角色。

另外，提及到數碼人民幣的出現，陳家強預期未來會有更多跨境人民幣支付活動，在香港、大灣區，甚至是海外，更顯得電子錢包的普及性，將與現成的支付系統構成競爭，存在很大的商機。

陳家強重申，科技創新行業不能夠沒有規模經濟，單靠香港市場是無法成功，所以香港政府有必要加強推動科創，令科技創新能夠具規模地向國內、海外發展，才能夠得以成功。

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