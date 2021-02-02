中銀推新春「Phone利是」服務　派電子利是可抽獎

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-02 12:40

中銀香港（2388）於BoC Pay及手機銀行推出新春「Phone利是」服務，方便客戶向親友派電子利是送上佳節祝福，為鼓勵客戶派發電子利是，推出大抽獎，有機會贏取8,888元現金獎賞。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理何偉文表示，BoC Pay全年提供便捷的電子利是服務，方便客戶就不同節日或喜慶致送賀禮，向親友送上祝福，去年派發新春電子利是的數量佔全年近35%，今年BoC Pay更優化版面設計及新增拆利是功能，增添新年氣氛。此外今年客戶亦可透過手機銀行新增的「Phone利是」服務派發電子利是，完成後可一鍵「分享」利是及賀年訊息，即可通知親友。

中銀香港推出一系列精美的BoC Pay新春手機通訊程式貼紙，方便市民在佳節透過手機向親友送上祝福。（圖片由中銀香港提供）

該行將繼續通過BoC Pay向員工派發電子開工利是。新春期間，客戶經中銀香港派發電子利是，可參加抽獎。

由2021年2月11日至26日新春期內，客戶於BoC Pay或手機銀行派發電子利是，即可參加新春「Phone利是」抽獎，有機會贏取8,888元現金獎賞，名額共10名。

該行亦推出一系列精美的BoC Pay新春手機通訊程式貼紙，方便市民在佳節透過手機向親友送上祝福。