大行對美股市場發預警　大摩：三大因素或引發股市回調

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-03 09:50

散戶對機構的戰爭打響之後，美股恐慌指數VIX一度飆升至30上方，道瓊斯指數曾兩次跌逾600點。在此背景下，高盛首席股票策略師David Kostin警吿稱，如果逼空繼續下去，情況可能會變得更糟，散戶熱門股將會跑贏大盤和對沖基金VIP股。

《金十數據》周二（2日）報道，Kostin表示：「市場個別板塊的短期過熱，可能會引發一連串的多米諾骨牌效應，讓波動蔓延到整個市場。」

現在高盛在華爾街最大的競爭對手——摩根士丹利似乎也得出了與高盛相同的結論。該行分析師Michael Wilson表示，有三大因素可能引發市場回調。

分析認為，美國股市有較大的泡沫風險。（路透社）

首先，在流動性仍然充足的情況下，此輪周期的流動性增長率已經達到了峰值。M1（狹義貨幣）和M2（廣義貨幣）的年增長率分別為72%和27%，這一增長速度是歷史上的兩倍，幾乎已沒有進一步加快的空間。

第二，自2020年11月首批新冠肺炎疫苗宣布以來，金融體系的槓桿率一直在上升。年初時，對沖基金的總槓桿率為1%。與此同時，好倉基金的現金餘額接近歷史低點。散戶投資者的買入活動從未像現在這樣活躍過，他們的保證金債務也非常高，即使M1和M2增長率可能大幅下降，股市的流動性也很難進一步走高，而且即使走高也很容易就會逆轉。

高盛的Kostin也提出了類似觀點，他表示，總風險敞口和淨敞口仍接近記錄以來的最高水平，如果挾淡倉繼續下去，對沖基金的損失會更嚴重。

這就引出了最後一個也是最重要的回調因素——第三，散戶激進的逼空策略是導火索。這些有針對性的擠壓迫使對沖基金降低自身的槓桿，削減了總風險敞口。為應對擠壓，對沖基金不得不回補空倉，強制降低總槓桿率，也導致了好倉敞口和淨槓桿率的減少。股票拋售導致主要美股股指下跌了3%至5%，許多股票價格跌幅逾10%。