阿里巴巴擬發行優先無抵押美元債　消息指規模不多於50億美元

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-03 09:30

阿里巴巴﹙9988﹚宣佈擬發行以美元計價的優先無抵押債券，其中包括一組在可持續金融框架下發行的債券。債券的本金總額、利率、到期日和其他條款尚未最終確定，並將在發行定價時公佈。

消息人士指，阿里巴巴今次發債規模不超過50億美元，年期最長40年，可持續債券年期至2041年。集資所得，除了用於一般公司用途外，還用於ESG，包括旗下菜鳥物流、阿里雲之「綠色」用途，以及物流、數據中心及疫情相關項目。承銷商為花旗、瑞信、摩根大通、摩根士丹利及中金。

根據阿里巴巴向SEC提交的表格，本次出售債券（可持續債券除外）所得募集資金淨額將用於一般公司用途，可持續發展債券出售所得募集資金淨額全部或部分將用於為合資格項目提供融資或再融資，如綠色建築、能源效率、新冠肺炎疫情應對、可再生能源及循環經濟和設計等領域等。

2月2日晚，阿裡巴巴集團發佈2021財年第三季度財報：截至2020年12月31日，本季度集團收入按年增長37%，繼續保持穩健速度。2020年12月，中國零售市場移動月活躍用戶數達9.02億；年度活躍消費者達7.79億，單季淨增長2,200萬。

本季度，阿里雲經調整EBITA轉正，菜鳥網絡實現正經營現金流。業績數據表明，阿裡巴巴的戰略佈局及持續投入的定力，正日益顯現成效，形成了多引擎驅動的增長格局。

阿裡巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示：「中國是2020年全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。得益於中國經濟的快速回暖，阿裡巴巴再次迎來一個非常健康的季度。」

2月2日，截至美股收盤，阿裡巴巴跌超3%，報254.50美元/股。