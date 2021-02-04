小米港股急瀉　瑞銀：料美國投資禁令利空小米

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-04 16:08

瑞銀最新發表的報吿稱，重申對小米集團「沽售」投資評級及目標價22元。

綜合媒體2月4日報道，瑞銀指，預計公司旗下互聯網業務盈利有下行風險、市場對小米旗下智能手機業務期望屬過高，但相關業務遞增盈利潛在貢獻則有限，兼且美國對該國人士的投資禁令將於3月21日生效，或對小米構成主要利空因素。

該行指近日與前小米高級管理層進行專家系列電話會議，探索小米移動生態系統的競爭力並討論相關風險。有專家認為小米通過現有流量點（即apps）的移動廣吿強度已接近最大值門檻，滲透率的進一步提高將會危害用戶體驗。

該專家指，AI和數據分析正在提高廣吿效率（即效果點擊）和覆蓋面，但這些都接近峰值。新的入口點是一個新主意，但不太可能像應用商店和瀏覽器一樣有效地獲利。此外，專家認為Google是小米海外合作伙伴，但也將與小米的獲利計劃進行競爭。

另外，最新消息稱，近日有部分內地小米 MIUI用戶反映手機無法安裝GMS（谷歌移動服務），小米社區中多位認證為解答組的人員回應指，MIUI內地版出於合規原因，未預置Google服務框架的機型，不再支持自行安裝GMS服務，據悉受影響的機型包括 Redmi K30至尊紀念版、Redmi 10X 5G等。報道指出於某些原因，內地廠商手機大都不會預置GMS服務，有需求的用戶可以自行安裝以使用某些谷歌服務。