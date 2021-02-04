劉麥嘉軒任積金局主席　由今年3月17日起生效

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-04 17:48

政府今日（4日）公布，再度委任劉麥嘉軒為積金局非執行董事，並委任她為積金局新一任的主席。

同時，財政司司長已根據行政長官在《強積金條例》下轉授的權力，委任吳永嘉及鄧家彪為積金局非執行董事。他亦再度委任4位現任非執行董事，包括陳鑑林、關百豪、林振昇和黃傑龍，以及兩名官守非執行董事。所有任命由今年3月17日起，至2023年3月16日止，為期兩年。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，劉麥嘉軒自2017年3月起出任積金局非執行董事，一直積極參與積金局的工作，在公共事務範疇及金融服務界別展現優秀的領導才能。相信她將會帶領積金局繼往開來，完善強積金制度，包括推動建設「積金易」平台等重要改革措施，進一步提升制度的效率及成本效益。

財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

就積金局非執行董事的新任命，許正宇指，吳永嘉在公共及工商界別的經驗豐富，而鄧家彪則致力於勞工事務。受惠於他們的豐富知識及寶貴意見，有信心積金局將持續提升強積金制度在退休保障框架內的角色。

同時，政府亦感謝卸任的積金局非執行董事石禮謙和黃國，在任期內竭誠服務。

另外，積金局現任行政總監羅盛梅的任期將於今年6月底屆滿。政府感謝羅盛梅盡心服務積金局，並將以全球公開招聘方式，為積金局聘請下任行政總監，以填補空缺。

由財政司司長擔任主席的遴選委員會將為是次行政總監招聘廣泛搜羅人才，並會委託顧問公司支援遴選的工作。遴選委員會的成員包括廖長江、劉麥嘉軒、陳鑑林，以及財經事務及庫務局局長。在遴選工作完成及獲得行政長官同意後，政府會就積金局行政總監的委任另作公布。