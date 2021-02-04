3香港攜四大行業實行5G應用方案　加速行業數碼轉型

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-02-04 21:34

和記電訊香港（0215）旗下3香港宣布，成功為紡織及服裝業、建造業、商場管理和職業藝團等業內翹楚推出專用的5G商業應用方案，助有關行業迅速數碼轉型，應對新常態，拓展更多機遇。

3香港表示，集團協助多個方案的客戶成功獲得政府「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」的資助，除了早前香港中樂團採用3香港的5G4K直播方案並獲批資助，最新一批成功申請的機構包括文華國際、保華建業、置富產業信託及香港舞蹈團等，當中部分申請獲得資助上限，至今累計總資助金額逾300萬元。

和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁古星輝表示，3香港為公司的5G商業應用方案發展奠下穩固根基，過去一年内更令整體業務收入出現倍數增長成為其中一個速度最快的業務增長點。集團正積極物色多元化的5G商業應用方案，亦因應不同行業需要而度身設計，以滿足各行各業所需。政府去年推出的鼓勵及早使用5G技術資助計劃，直接催化各種5G商業應用方案的實踐，於疫情期間助企業迅速數碼轉型，應對疫下新常態。

古星輝表示，3香港為公司的5G商業應用方案發展奠下穩固根基，過去一年内更令整體業務收入出現倍數增長成為其中一個速度最快的業務增長點。（資料圖片）

保華建業集團行政總裁兼執行董事李恒頴表示，集團透過與3香港合作，利用5G網絡實施建築信息模擬技術（BIM），方便在建築項目設計及施工過程中作數碼化管理，能節省時間與成本。

置富資產管理有限公司旗下物業+WOO 嘉湖之總物業經理駱敏儀透露，公司計劃在天水圍+WOO嘉湖商場引入5G智能機械人，為顧客提供商舖資訊、自動導航帶路等功能。她稱，該機械人設有定位系統，當商場遇到突發事件時，可透過5G網絡聯絡控制室，通知職員解決問題。此外，該機械人還可用作宣傳推廣，提供智能保安用途，相信可提升客戶體驗的同時，也能刺激商場人流，為租戶帶來商機。