中銀電子支付支援九巴39條路線　Apple Pay都搭到車

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-07 16:06

中銀香港（2388）宣布，由即日起為九巴全新的電子支付系統提供「BoC Bill綜合收款服務」，讓九巴乘客率先在39條巴士路線、共500部巴士，透過非接觸式信用卡或相關電子錢包，以及二維碼方式進行付款。

新電子支付系統支援信用卡感應式支付包括Mastercard、銀聯、VISA；流動支付則包括Apple Pay、Google Pay（安卓版）、Samsung Pay；以及二維碼支付（QR code）如AlipayHK 易乘碼 EasyGo、支付寶易乘碼及銀聯雲閃付App乘車碼。

中銀信用卡（國際）副總經理伍愛施表示，電子支付在香港日趨普及，付款工具更是百花齊放，中銀香港「BoC Bill 綜合收款服務」支援多元化電子支付方式，令商戶收取電子付款時更方便快捷。

率先試行電子支付系統的39條路線，主要行經尖沙咀碼頭及青沙公路轉車站。（資料圖片）

龍運巴士電子支付使用量急增

伍愛施稱，自去年5月底開始，中銀香港為全線龍運巴士的電子支付系統提供綜合收款服務，2020年第4季於龍運巴士的電子支付使用量較第3季上升近50%，反映乘客對新的電子支付方式日益接受。

今年中銀香港與九巴合作，把多元化電子支付方式延伸至九巴，為本地的乘客帶來出行便利。率先試行電子支付系統的39條路線主要行經尖沙咀碼頭及青沙公路轉車站，並涵蓋部份假日路線。