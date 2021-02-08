去年內地品牌智能手機在印度賣出逾1億部　市場份額達77%

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-08 12:43

印度《金融快報》2月7日發表題為《消費者偏好：與中國的邊境緊張局勢沒有影響印度人對智能手機的選擇》文章指出，在印度，仍在持續的邊境緊張局勢和反華情緒，未能抑制中國手機制造商的主導地位。

在2020年度總共1.45億部智能手機的出貨量中，中國手機佔的份額高達77%。分析人士預計，隨着印度為5G做準備，這些中國品牌將在2021年進一步增加在印度市場的影響力。

全球技術市場分析師瓦蘭·坎南說，對於小米、OPPO和vivo等供應商去年在印度的暢銷勢頭，中印之間的政治逆風幾乎沒有產生任何影響。去年這些內地供貨商佔據印度智能手機總出貨量的77%，而2019年為72%。

2020年第四季，小米手機在印度的出貨量達到1,200萬部，以27%的市場份額鞏固了領先地位。﹙路透社﹚

去年第四季小米手機在印度的出貨量達到1,200萬部，以27%的市場份額鞏固了領先地位，三星以21%的份額緊隨其後。vivo仍位居第三，出貨量為770萬部。OPPO以550萬部的出貨量升至第四名。realme（真我）排名第五。

專家說，印度上次從三星轉向小米的大洗牌，發生在這個國家從3G走向4G的艱難轉型之際。隨着印度即將向5G大規模市場轉變，中國的（智能手機）供貨商將隨時準備利用這種轉變。2021年前景會更好。