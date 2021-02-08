宏利MOVE會員行步路　都可為無家者與低收入長者帶來豐盛一膳？

撰文： 溫多娜 最後更新日期： 2021-02-08 15:51

今日已經為年廿七，相信不少讀者已準備好如何與家人共度農曆新年。可是社會上有一批無家者，或是低收入長者，難以歡度佳節，分享樂趣。既然獨樂樂及不上眾眾樂，有金融機構決定與社會企業合作，舉辦一項名為「日行一膳」大挑戰的活動，讓無家者及低收入人士亦可以擁有一個開心過節的機會。

那麼這個由宏利聯同社會企業銀杏館籌辦的活動，如何體現「日行一膳」？具體就是ManulifeMOVE會員在新春期間保持活力，身體力行為無家者及低收入長者的豐富美食而努力。

「日行一膳」呢個活動分兩個階段進行，每個階段為期4天。MOVE會員只要在每個挑戰階段合共行走1億8千萬步，宏利便會向低收入長者及無家者透過銀杏館捐出1,100份豐富膳食。兩個階段達標後，累計即係送出咗2,200份膳食俾有需要人士。

據溫多娜所知，達到步數目標後，「一人盤菜」和「長壽齋菜」這些吉祥傳統美食會於2月18日（初七人日）及2月26日（元宵節）於銀杏館位於油麻地、長沙灣、太古、油塘及上環的5間餐廳送出。

宏利香港更呼籲員工及代理人一起參與行善，認購捐贈銀杏館「宏利保健靚湯及愛心飯盒」。每認購一份餐盒，宏利便會作出配對捐贈。