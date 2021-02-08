恒生商業銀行數碼樓層啟用　冀助企業提升營運效率

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-08 22:00

恒生銀行（0011）由於需要全方位致力優化數碼銀行服務及配合客戶不斷轉變的需求，宣佈全新商業銀行數碼樓層 「ICED Hub」正式啟用。

商業銀行數碼樓層總面積近13 ,600平方呎，設有開放式的多元活動空間及交流區、供團隊協作之工作間，以及讓客戶親身體驗銀行產品和服務的互動屏幕等。

商業銀行數碼樓層總面積近 13 ,600 平方呎，設有開放式的多元活動空間及交流區。（恒生銀行提供）

該行指，樓層將由商業數碼及創新、商業數據分析、商業策略執行及業務優化，以及商業科技資訊團隊進駐，冀可舉辦多元化的工作坊及與科企 及中小企解決方案供應商合作探討更多新意念。

推多元化商業數碼服務

該行又指，最近推出遙距開戶服務，商業客戶無須親臨分行，足不出戶即可全天候在網上開戶，減省預約及親身到分行的開戶程序。而新客戶對遙距開戶反應理想，個別商業客戶在網上交齊文件及完成確認後，3個工作天便成功開立商業銀行戶口。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝(右二)、商務理財業務總監何詠儀(左一)、環球資金管理部主管黃德明(左二)及商業數碼及創新部主管郭頌凱(右 一)聚首於 ICED Hub，拓展商業銀行數碼方案 。（恒生銀行提供）

此外，該行又提供 QR Code收款服務，企業在終端機上展示 QR Code或列印QR Code於賬單上，其客戶掃瞄該 QR Code後便可以透過轉數快付款。此項服務讓商戶可全天候跨銀行即時收款，達到100%數碼收款之餘，亦簡化收款流程和縮短交易時間。

恒生指，客戶可透過數碼新功能，無需親臨分行，只需透過推出 Flexi -Fixed Deposit 靈活定存，可以自訂定期存款期，透過網上確認即可成功開 立定期存款。同時，推出的實時收款追蹤服務，配合原有的付款追蹤服務，讓客戶可以 透過商業 e-Banking ，實時查閱匯款進度，準確預計入數日期及掌握資金流向。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，隨著商業銀行數碼樓層 ICED Hub 正式啟用，將發掘更多有助企業優化營運效率的數碼化方案，配合客戶不斷轉變的需求。