深圳首發二手房參考價　有指價格被「打七折」

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-09 18:30

近期中國深圳樓市調控不斷升級。昨日（8日）深圳住建局發佈了當地首份二手住房成交參考價，對此有分析指出，官方給出的參考價普遍低於市場交易價格，且只能達到後者近7成水平。

據《澎湃新聞》今日（9日）報道，根據深圳住建局8日發佈的首份《深圳市住宅小區二手住房成交參考價格表》（以下簡稱「《價格表》」），在該市3,595個住宅小區中，一些住宅小區的參考價低於市場掛牌價和成交價，其中高價豪宅和優質學區房的「價差」尤其明顯。

報道稱，根據這份《價格表》，深圳目前最貴的住宅小區單價每平米為13.2萬元（人民幣‧下同），涉及翡翠海岸花園、恒裕濱城花園二期、半山海景別墅等22個小區；256個小區單價超過每平米10萬元；447個小區單價在每平米8萬元至10萬元之間；近1,900個小區單價在每平米3萬元至6萬元之間；低於每平米3萬元的住宅小區則有105個。

報道指出，以價格最貴的幾個小區為例來看，南山蛇口太古城花園的交易參考價是每平米13.2萬元，但在互聯網上，該小區均價被標為每平米20.54萬元，而在目前顯示出來的8套房子中，有6套單價不低於每平米19萬元。此外，類似的情況也存在於華潤城潤府近期的二手房交易中，這意味着深圳住建局給出的參考價幾乎相當於市場價的7成水平。

對此有業內人士表示，由於本次政策的重點在於引導商業銀行合理發放二手住房貸款，即通過明確市場成交參考價來限貸，在需求沒有得到釋放的情況下，樓市預計不會大幅降價。

此外，深圳市住建局8日還發布了《關於建立二手住房成交參考價格發佈機制的通知》，旨在通過建立二手房成交參考價格發佈機制的方式落實「房價不炒」。