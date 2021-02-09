逾1000名大專學生參與「滙豐保險創新比賽」　共獲53份參賽方案

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-09 21:12

在疫情下的軀使科技迅速發展，更多客戶選擇以電子渠道處理個人財務及保險需求。有見及此，滙豐保險和香港城市大學於去年再度攜手舉辦第二屆「滙豐保險創新比賽」，廣邀本港多間大專院校的同學參加，而總決賽亦已於1月29日圓滿結束。冠軍隊伍獲得滙豐保險實習機會及豐富獎金。

比賽超過1,000名大專院校的學生參與，共接獲53份參賽方案。經首輪評審後， 8支隊伍共32名學生入圍總決賽角逐殊榮，並透過網上平台即場向評審團展示參賽方案及接受提問。評審團由滙豐保險及滙豐銀行管理層、城大商學院、香港科技大學、香港理工大學、香港浸會大學及嶺南大學的教授組成。

滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，疫情令大眾對健康的關注程度提升，加上愈來愈多客戶期望業界透過電子渠道滿足其對健康保障的需求，由見及此，滙豐保險一直重視培育年青人才，幫助其發揮所長。

城大學商學院院長陳友華表示，是此比賽不僅為同學們帶來跨學科、跨學院、跨大學的學習體驗，更鼓勵他們運用創意，以顧客為本、可持續發展及創新科技等方針去構思新的方案，協助滙豐保險提供更優越的產品和服務體驗。智能手機日新月異，實用及高效率已不能滿足一般顧客需求，只有人性化設計才讓顧客產生歸屬感。