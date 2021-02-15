牛年股市｜港呈「水被土制」格局　玄學家籲散戶小心兩個月份

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-15 11:28

2020鼠年港股先苦後甜，恒指埋單全個鼠年升逾一成，農曆新年假期前重上3萬關。送鼠迎金牛，今年恒指會否能延續去年「牛氣沖天」？縱橫金融界逾廿年，研習玄學十數寒暑的玄學家羅奇峰，為《香港01》讀者解構香港牛年經濟及股市發展。想在牛年發大財，宜留意這一類股票。

在全球大規模放水之下，股市持續亢奮，很多人預計今個牛年會是一個大牛市。事實上，牛市開局之前，美股繼續走強，而踏入2021年後，北水持續大幅流入港股，照推斷，港股今年應可延續去年升勢。

據統計，過去4次牛年，港股異常波動，不是大升便是大跌，毫不「牛皮」，1973年及1997年分別瀉624點﹙-56.8%﹚及4408點﹙-32.3%﹚，而1985年及2009年則分別飆298點﹙20.8%﹚及7690點﹙61.1%﹚。

羅奇峰指，香港1997年「出世」屬牛，今年犯太歲，故未必出現雞犬皆升的大牛市。（盧翊銘攝）

「水被土制」 慎防資金受阻

香港「出生」年份是1997丁丑年，適逢今年辛丑年，同是牛年，即犯太歲。羅奇峰認為香港今年流年會出現 「水被土制」的局面，由於水代表流動性，故或會出現資金被阻的情況，影響港股表現。

因此，雖然在水浸的環境下，港股都未必出現雞犬皆升的大牛市，反而要留意資金流入突破後，或會受突如其來的政策影響，出現大震盪的走資，尤其要留意6月及11月。不過，羅奇峰認為，在全球水浸、銀紙貶值的情況下，就算出現回調都是短暫性，震盪之後資金都會再次流入股市。

由2017年開始，九運的地運已入，續利好科技行業。（資料圖片／鄧倩螢攝）

九運是火運 旺科技、改革等

坊間常說的「九運」提早到來，羅奇峰表示，2024年才正式由八運轉九運，但由2017年開始，九運的地運已入，他解釋，「九運是火運，火未燒到好旺時已經會感受到熱力。火主科技、革命、改革、新文化，2017年之前都有這類概念的股份，但真正火起來的2017年打後。」其中，比特幣早於2009年已經存在，但第一次大升正正就是2017年，「虛擬貨幣是表象，背後是其區塊鏈技術，屬於新科技」。

應用在投資主題方面，九運之中可以選擇新經濟、科網股，如雲業務等，按此推斷，去年熱炒的「ATMXJ」料仍會吸引資金流入。

2021年為辛丑年，五行屬土，但羅奇峰笑言「土生金」不會特別利好貴金屬發展。（資料圖片）

「土生金」非利好貴金屬

至於牛年為辛（屬金）丑（屬土）年，坊間常說「土生金」，豈不利好貴金屬，如黃金、白銀牛年會當旺？羅奇峰笑言，「單憑『土生金』來下定論是膚淺睇法，我不會咁樣解」，更直言白銀早前炒起只是挾淡倉。就算早前金價炒起亦是因成擔心美金貶值，他坦言「（金價一直升）除非打仗，一直放水又唔係而家先知，只係弱美金下，市場有投機性資金流入黃金」。他強調『土生金』不會直接利好金銀價。

去年10月22日，風水師以朱漆點在匯豐銅獅子利爪上。（盧翊銘攝）

雙獅助匯豐擋煞 助政通人和

滙豐（0005）在鼠年與港人一同經歷了「最壞時刻」，曾失守2009年的30元海嘯價。但隨著一對獅子重新開光，「大笨象」股價亦隨之上升。羅奇峰認為，一對獅子是匯豐的象徵意義，同時有「擋煞」之用，故早前被封住對匯豐「點都唔好」。雖然一對獅子重光後股價正式見底並重建升軌，但他笑言一對獅子未必能直接幫助股價向上，但在風水上確實有助政通人和。