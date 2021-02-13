研究報吿：中國基金經理還有1萬億銀彈可動用　或將分流到港股

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-13 11:00

近日，中國銀河證券基金研究中心最新發布研究報吿顯示，內地公募基金經理目前還有最多10,126億元（人民幣‧下同）的「子彈」可以買入A股。

《證券時報》周五（12日）報道，最近兩年來的新基金產品，大多可最多50%投入港股，也意味着剩餘10,126億元人民幣的子彈，建立在基金經理放棄南下港股的前提條件上。

僅50%資金可投資港股

銀河證券基金研究中心2021年2月9日發佈最新公募基金資金頭寸測算報吿顯示：（1）已經披露季報的股票方向基金剩餘資金5,499億元。（2）未披露季報的股票方向基金剩餘資金1,403億元。（3）2021年至今新成立股票方向基金剩餘資金3,224億元。初步測算，三塊合計近期公募基金最大可動用買入A股股票的資金大約10,126億元。

中金公司發佈的研究報吿顯示，截止至2021年2月5日，在中國內地發行的非貨幣公募基金中共有1,095隻具備港股投資資格，總規模2.67萬億元，佔所有非貨幣公募基金數量（7,042隻）和規模（12.63萬億元）的15.5%和21.1%。

進一步細分，可投資港股的主動偏股型基金共642隻，總規模1.96萬億元，佔全部主動偏股型基金數量的68%，佔資金規模的70%。2021年初以來，這一趨勢仍在延續甚至進一步加快。2021年在短短一個月之內新成立的具有港股投資資格的所有公募基金和主動偏股型公募基金就分別多達100隻和62隻。

深圳一家超大型基金公司副總裁在2021年媒體溝通交流會上表示，未來市場的機會較為中性，雖然A股市場的收益預期可能不及2020年，但港股可能存在一些機會。

Ａ股估值已非便宜，部份行業規模較細，難容太多資金。（資料圖片）

基金組理更熱中投資港股

《券商中國》報道稱，關注雖然許多基金經理管理的基金，早在2019年的A股市場中，就設計可以投資港股，但大部分基金經理還是將90%甚至全部可投股票的資金，投向了A股市場，許多也可以投港股的基金經理，幾乎沒有給港股分成一點資金。

但從2020年下半年開始，情況正在發生變化，以基金市場的風向標易方達張坤為例，截至2020年末，這位明星基金經理持有的港股股票市值超過320億元，在其管理的部分基金中，港股股票的數量甚至佔一半。根據易方達優質企業基金披露的信息顯示，張坤通過港股通交易機制投資的港股市值為47.3億元，佔該基金淨值比例43.92%。易方達藍籌精選基金披露的信息顯示，截至2020年末，張坤通過港股通交易機制投資的港股市值約為268億元，佔淨值比例39.54%。

上述信息意味着，剩餘10,126億元的子彈，或有相當比例將被港股市場分流，A股或難以全部留住這些基金經理手中的剩餘資金。

報道又指出，關鍵問題在於，A股確實也不太便宜了，儘管仍有相當出色的股票，持續給市場帶來賺錢效應，在白金、新能源後，最近包括化工、軍工、化粧品等板塊吸引了資金，但這些相對較小的行業能容納多少資金，值得商榷，且上述新熱點也在最近市場中被資金極大的推高，以至於新年以來至節前這段時間，一些基金經理又賺了20%以上。

科技股受內地投資者鍾愛

相對而言，內地投行們均認為香港股票市場存在機會。中金公司認為，新經濟龍頭吸引內地基金經理的資金南下，預期港股的新經濟龍頭特別是優質稀缺標的仍將收到青睞。隨着內地新經濟類公司近年持續在香港上市、越來越多的中概股在日益複雜的外部環境中選擇東歸，港股市場的新經濟公司佔比將逐漸提升，港股逐步成為內地投資者投資中國新經濟的橋頭堡。同時，港股擁有A股相對稀缺的新經濟龍頭，以及港股獨具特色的公司，對於南下港股投資者依然具有很大吸引力。

東北證券指出，近期港股火爆，不僅有香港市場獨有的美團、小米等股票的持續上漲，也有AH股對應的港股的上漲。目前AH股溢價率在133附近，從估值比價看，溢價率仍有下行空間，即港股市場仍佔優些，從絕對估值看，目前恒生指數17倍市盈率、市淨率1.45倍，距離歷史高點尚有些距離；歷史上，恒生指數市盈率高點一般會超過18倍並且觸碰至20倍一線。考慮到目前恒指成分股中科技股佔比得到提升，因此泡沫峰值尚有距離。