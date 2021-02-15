Dogecoin｜馬斯克：支持狗狗幣主要持有者出售貨幣

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-15 15:59

綜合媒體報道，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克發佈最新推文稱：「我全力支持狗狗幣的主要持有者出售他們的大部分貨幣。在我看來，太集中是唯一真正的問題。 」

狗狗幣（Dogecoin）是一種基於表情包的加密貨幣，曾被其創造者稱為是一個「笑話」，最近幾周由於得到了億萬富翁、搖滾明星和Youtube網紅的關注而大受歡迎。

馬斯克曾被稱為「狗狗幣CEO」，並將其選為自己「最喜歡的」加密貨幣，本週他在還在Twitter上寫道：「狗狗幣被低估了。」

目前，隨著狗狗幣的價格自1月下旬以來飆升600%，很久以前就放棄了模因幣的開發者們紛紛迴歸，並計劃更新那些已經老化的軟件。狗狗幣的主要維護者羅斯·尼科爾（Ross Nicoll）表示：「當狗狗幣起飛時，它的關注度會再次上升，我們希望能夠保持這種貨幣的運營。」

1月底，由於受到GameStop GME交易限制的影響，通過Reddit的WallStreetBets和Telegram聊天組織起來的零售交易員紛紛湧入加密貨幣，狗狗幣應聲飆升。目前，狗狗幣的價格已從略高於0.8美元的峰值開始下跌，但仍是2021年年初時的數倍。與此同時，擅長利用網絡輿論的美國娛樂界人士仍在對這個比特幣的競爭對手大加吹捧，希望把它推得更高。Youtube網紅傑克·保羅（Jake Paul）在Twitter上說：「狗狗幣是比特幣的弟弟，他們有同樣的潛力，現在還早。」