花旗史上最大烏龍　誤匯9億美元予客戶債權人　法院裁定無須歸還

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-02-17 21:22

花旗集團（Citigroup）去年為客戶露華濃（Revlon）向債權人付貸款利息，卻錯誤地多匯9億元（美元‧下同）至債權人的帳戶中，涉及金額高約70億港元，被市場質疑是「銀行史上最大烏龍」。由於有債權人拒絕還款，花旗因此入稟美國法院追討，美國法院最新裁定，債權人無須向花旗還款。花旗發言人對裁決表示不滿，表明會提出上訴以追回全部資金。

資料顯示，花旗紐約貸款部，原計劃替露華濃向債權人償還約780萬元利息，卻錯誤向債權人償還約9億元貸款。部分露華濃的債權人事後向花旗歸還款項，惟仍有約5億元「壞帳」，花旗因此發起訴訟，控告對沖基金和資產管理公司Brigade Capital Management、HPS Investment Partners和Symphony Asset Management。

美國地方法院法官Jesse Furman裁定，露華濃10位債權人，不必歸還花旗去年8月在支付貸款利息時，錯誤多匯的5.04億元。

該法官指，「要去相信全球資深金融機構之一的花旗集團，犯下從未發生過的錯誤，而且款項更高達近10億元，是不合理」。他又指，露華濃的債權人不該被期待認為以上轉帳有錯。