又再「炒錯股」！　馬斯克寵幸Clubhouse　同名公司股價累飆1000%

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-02-18 09:00

全球首富、特斯拉 (Tesla) 創辦人馬斯克 (Elon Musk) 加入了新一代社群應用 Clubhouse，不但令這音頻社交應用軟件更加走紅，也使一家與之同名的公司ClubHouse Media Group Inc．因此意外飆漲，2021年以來，該公司股價已飆升了1,000%以上。

據悉，ClubHouse Media是一家「針對社交媒體網紅的營銷和媒體公司」，2021年1月底從Tongji Healthcare Group Inc．更名，並從上1月開始將公司重心轉為推廣其網紅和社交媒體。

數據顯示，ClubHouse Media的股票在2021年1月份飆升了1026%，其市值從1月初的2.25億美元激增至25億美元。

該股2月16日上漲了81%，是平均交易量的八倍多。

2021年1月，馬斯克曾在社交媒體上呼籲使用加密通訊軟件Signal，同樣導致另一家生物科技上市公司Signal Advance股價在數日內暴漲了超過5000%。

由於漲幅太驚人，正牌的加密通訊軟件Signal不得不出面澄清，表示儘管股民想投資Signal的破紀錄成長，但是他們爆買的Signal不是該公司。