財經評論｜資金逐個板塊輪流炒　下個接力板塊為煤炭、紡織股？

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-22 22:55

全球大宗商品價格大漲，市場資金轉炒資源股，銅、鎳、甚至水泥相關股已炒上，煤炭和紡織等板塊有望接力。

市場押注商品上升週期啟動，LME銅價升至9,168美元，創2011年8月以來新高，高盛和中信証券分別給予10,500美元和12,000美元目標價。江西銅（0358）升16.4%，報22元，創2011年8月高。

LME期鎳升破2萬美元，創2014年5月以來新高。洛鉬（3993）升7.2%，報7.12元，新疆新鑫（3833）預期去年度盈利約為1.8億元人民幣，按年增長約6.2倍，股價大升49.4%，報2.36元。

另外，中鋁（2600）升14%，馬鋼（0323）升7.5%，鞍鋼（0347）升11.5%，均在成交配合下，向上突破。

銅價急升，江西銅（358）升16.4%，創2011年8月高。。（路透社）

神華產銷兩旺 股息吸引

煤炭股神華（1088）今日亦抽升4.4%，報15.58元。神華產銷兩旺，1月煤炭銷售量3,400萬噸，按年增25.5%，商品煤產量2,800萬噸，升16.2%。中國銀河表示，公司商品煤產量重回2013年1月歷史高位。

再者，公司為現金牛，股息吸引，公司派息比率逾5成，股息超過6厘。以現時美國10年國債息達1.38厘，神華屬股息吸引。另外，兗煤（1171）升6.4%，報7.18元，創2018年8月高，股息亦達8厘以上。

神華產銷兩旺，加上股息超過6厘，股息吸引。（路透社）

天虹紡織本月大升6成

天虹紡織（2678）本月大升近6成，創2018年8月高。市場預料公司紗線業務在今年恢復正常水平，疊加棉價上漲，預計紗線業務貢獻的營業利潤將超過20億，下游業務在今年有望貢獻3億左右的營業利潤，紗線業務毛利率在正常年份處17%左右，營業利潤率10%左右。

浙商證券表示，天虹紡織是全球規模最大的彈力包芯紗線生產商，2019年紗線業務收入佔比達76%，至167億元人民幣，其中彈力包芯紗線收入80億元人民幣，佔全球市場的約30%至40%。

該行預計公司的紗線業務今年業績將迎來復甦，公司的紗線業務將充分受益棉價上漲。從原材料用料來說，天虹的紗線業務每年用棉量超過80萬噸，同時公司常年保持5個月的棉花庫存（賬面3個月+在途2個月）。從終端價格來看，天虹的訂單都是2至3週的短期訂單，因此紗線產品能夠較快地反映原材料成本上升。若當前紗線定價按照棉花每噸15,700元，則公司由低價庫存帶來的毛利潤將接近7億元人民幣。

該行認為，公司在彈力包芯紗領域有着絕對龍頭地位、同時下游業務成形，提高未來盈利可見度，加上當前棉價處於明確上漲周期的情況下，業績可以向好，維持「買入」評級。

另外，藍籌股申洲（2313）處歷史高位，報181.3元，互太紡織（1382）升3.6%，報5.17元。