財經評論｜小米未正式立項造車　股價大挫半成　市場緣何失望？

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-22 22:45

小米（1810）澄清並未就電動車達成正式立項階段，股價兩日急升急跌，今日（22日）全日跌5.4%，收報29元。貌似小米造車彈入又彈出，然而早在去年12月，小米公關部總經理已表示公司不造車，甚至指「凡說小米要造車的，都是假新聞」。

上周五（19日）臨近收市前傳小米確認製造電動車的消息，並由小米創辦人雷軍親自領軍造車。該消息令小米股價一度轉升12%，最後收市抽升6.4%，當日成交急增至134.5億元。

不過，小米於周日（21日）澄清事件，公司發表公告表示，一直關注電動汽車生態發展，並持續評估及研究電動車行業態勢，但小米目前未就電動汽車製造業務達成正式立項階段。公司股價應聲下跌，挫5.4%，收報29元，成交額122億元，收市價跌近上周五的開市價，意味著上周五追入的投資者，如不沽貨的話，今天恐怕亦是蟹貨。

有趣的是，小米公關部總經理徐潔雲去年12月中便在微博表明，「掌握一個原則就行：但凡說小米要造車的，都是假新聞」。人家老早便說不造車，那麼上周五的「市場消息」又是什麼一回事？

小米公關部總經理徐潔雲去年12月中便在微博表明，「掌握一個原則就行：但凡說小米要造車的，都是假新聞。」（資料來源：徐潔雲微博）

不能將小米媲美蘋果

市場對電動車趨之若鶩，凡有上市公司有傳有意涉足電動車業務，便受市場追捧，投資者「寧有買錯，也莫放過」的心態追入。結果，今次便在小米身上「中伏」。

同為手機設計製造商的蘋果則與小米不同。蘋果早在2014年就開啟了「Project Titan」自動駕駛電動車研發計劃，7年前便開始投入研究電動車發展。相反，小米要發展電動車的消息卻鮮有聽聞。

小米以智能手機起家，其後慢慢發展智能家居設備，不過其電飯煲、電風扇等家電用品均是「代工生產」，甚至較差的說法是「貼牌」而已。對於電動車的技術要求，特別是對電池和自動駕駛技術，恐怕不是智能手機或家電產品的技術可比擬。