玖龍紙業中期多賺75%　派息12港仙

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-22 20:03

玖龍紙業（2689）公布截止去年12月底止現財年上半年業績，期內收入增加7.1%至308億元（人民幣‧下同），毛利率由17.1%增加至約20.9%。權益擁有人應佔溢利上升75.6%，至40.02億元。中期息為12港仙。貸款淨額對總權益比率減少至約44.1%。

集團指，期內面對複雜多變的營運環境，雖然中國經濟因國家成功控制新冠疫情已明顯回穩，但全球經濟未見復蘇；加上「零外廢」政策快將實施、人民幣匯率波動等，對中國包裝紙行業造成巨大考驗。不過，公司的銷售額及銷售量再創新高，整體盈利水平大幅提升，高端產品盈利增幅表現尤其明顯。淨負債比率下降至上市以來最低點；現金流也維持健康水平。

集團又指，在上游資源方面已落實了多個國內漿紙一體化項目計劃，未來對優質原料長期穩定供應、生產質量與成本效益之掌控有莫大裨益；期內，分別在泉州、瀋陽、東莞及河北正式投產共205萬噸之造紙新產能，進一步擴大規模效應，支撐市場需求增長。截止去年底，造漿（再生漿及木漿）總設計年產能為85萬噸；造紙總設計年產能為1,757萬噸；下游包裝廠總設計年產能為10億平方米。

集團打算於未來數年增加372萬噸造漿（木漿及再生漿）年產能、110萬噸木纖維年產能及625萬噸造紙年產能。預計完成後，造漿（木漿及再生漿）、木纖維及造紙的總設計年產能將達到2,949萬噸，並希望於2021年底前增加12.1億平方米下游包裝廠包裝產能。

玖龍紙業今日（22日）曾創1年新高，見16.62元，收市報15.7元，升1.3%。