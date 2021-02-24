美聯儲主席鮑威爾釋放鴿派訊號　承諾寬鬆貨幣政策將繼續存在

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-24 08:34

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在2月23日舉行的聽證會上表示，寬鬆貨幣政策將繼續存在，未來將保持利率接近零，直到充分就業和通貨膨脹上升到2%。受此影響，美股三大指數跌幅較盤初時明顯收窄。

綜合媒體報道，美聯儲主席鮑威爾當天向國會作證詞時表示，美國經濟復甦距離目標還有很長的路要走，需要一些時間才能取得進一步進展，事態發展表明，今年晚些時候經濟前景將有所改善，未來經濟發展的道路仍然在很大程度上取決於疫情和遏制措施。目前勞動力市場的改善步伐已經放緩，雖然失業率仍在上升，但就業市場指標改善放緩。

鮑威爾指出，在夏季經濟反彈之後，經濟增長勢頭大幅放緩。許多行業的勞動力市場進步受到休閒和酒店業等行業重大虧損的影響。經濟混亂已經顛覆了許多人的生活，給未來帶來了極大的不確定性，而新冠病毒大流行給通脹留下了「顯著的烙印」；疫情影響最大的行業的價格尤其疲軟。在受重創的行業，通脹仍然「特別疲軟」。許多行業的勞動力市場進步受到休閒和酒店業等行業重大虧損的影響。

鮑威爾重申，美聯儲承諾將使用所有工具，將保持利率接近零，直到充分就業和通貨膨脹上升到2%，並有望在一段時間內適度超過2%。美聯儲不會僅僅為了應對強勁的勞動力市場而收緊貨幣政策。

此外鮑威爾還指出，他不認為財政支出或支出激增會導致高通脹，如果出現不必要的通脹，要有應對的手段。此外目前還不是考慮赤字的時候，儘管這個時候遲早會來。

報道指出，在證詞公佈後美國三大股指跌幅收窄，美元指數從高位滑落，美債收益率變化不是很明顯。從美股和美元走勢來看，鮑威爾證詞至少沒有加劇華爾街恐慌情緒。但是需要強調的是，當下市場依然避險情緒非常濃厚，風險情緒沒有明顯起色動向。