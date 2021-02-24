女股神無懼大跌加倉特斯拉︰牛市建在擔憂之牆上

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-02-24 09:38

據新浪財經2月23日報道，美國科技股2月23日早盤一度重挫，「女巴菲特」伍茲（Catherine Wood） 的方舟投資管理公司的重倉股領跌市場，但對於真正相信科技股的投資者來說，這或許是一個罕見的折價買入機會，伍德也是其中之一。

Catherine Wood2月23日美股盤後對媒體表示，在特斯拉早盤一度暴跌13%，抹去2021年全部漲幅後，她的基金大量買入了這隻股票。雖然她說買了「很多」，但沒有提供具體數字。

值得一提的是，像Catherine Wood這樣的增長策略在2月23日面臨考驗，納斯達克100指數2月23日一度下跌逾3%，原因是美國國債收益率上升，以及對科技公司估值過高的擔憂。

但這種擔憂很快被「逢低買入」的狂熱取代，幫助該指數在美東時間下午3時20分轉漲，儘管收盤仍下跌0.2%。

Catherine Wood在談到自己的ETF團隊時表示，「我們喜歡這為我們提供的流動性，我們認為這是非常健康的，一場非常健康的洗牌。我所知道的是，我們一直在關注獎品，而獎品變得越來越有趣了。」

Catherine Wood的旗艦基金方舟創新ETF2月23日早盤一度大跌11.8%，但收盤跌幅收窄至3.3%。

該股當天的總成交額達到創紀錄的49.6億美元，是前一天創下的前紀錄的兩倍多。

Catherine Wood說稱，「修正是好的，它們讓我們保持謙卑。我所經歷過的最強勁的牛市都是建立在擔憂之牆上的。」