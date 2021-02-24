港股成交破紀錄至3530億元　北水走資200億元　全日瀉914點

撰文： 劉紹蘭 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-24 16:34

科技股昨晚驚濤駭浪，美股納指隔晚一度急跌近4%，跌至13000點邊緣後上演「V彈」，收市報13465點，跌67點。道指和標指亦一度跌逾1%，惟收市倒升。Tesla曾急瀉13%，收市跌幅收窄至逾2%，蘋果股價亦最多曾跌6%，收市跌0.1%。

【16:10】港交所挫近9%

港股曾插逾千點，最低見29532點，是2月9日以來新低，恒生指數全日跌914點或3%，收報29718點；恒生科技指數收報9360點，跌502點或5.1%；國企指數跌399點或3.4%，收報11509點。大市成交額達3,530億元，北水走資200億元。

焦點股港交所（0388）最低見489.6元，曾插逾12%，全日跌8.8%，收報509元，成最差表現的藍籌。政府公布將股票印花稅0.1%上調至0.13%。

ATMX股齊挫，騰訊（0700）全日跌2.8%，失守700關，收報687元，成交額達287.8億元。美團（3690）跌6.9%，收報365.8元。阿里巴巴（9988）跌1.9%，收報242.8元。小米（1810）挫4.5%，收報26.85元。

其他活躍藍籌股，中生制藥（1177）創30天新高，見8.86元，全日升2.5%，收報8.5元，升幅最佳。績後的中電（0002）同樣創30天新高，見77.3元，全日升2.3%，收報76.9元。香港中華煤氣（0003）創30天新高，見11.88元，全日升1.7%，收報11.72元。

【15:07】內地股市低收 上證指數連跌三日

內地股市低收，上證指數收報3564點，全日跌72點或2%，成交額4,844億元人民幣；深證成份指數收報14870點，跌372點或2.4%，成交額5,794億元人民幣。

滬深300指數收報5437點，跌142點或2.6%；創業板指數收報3007點，跌104點或3.4%。

【14:38】亞太區股市下挫 日股失守3萬點

亞太區股市大跌，日股失守3萬點，收市報29671點，跌484點，澳洲ASX 200指數收市報6777點，跌61點，台灣加權指數收市報16212點，跌230點，韓國KOSPI指數收市報2994點，跌75點。

【14:10】科技股全線下跌

金山軟件（3888）跌逾13%，金蝶國際（0268）跌超10%，快手（1024）、京東健康（6618）跌超8%。富時中國A50指數期貨跌幅擴大至3%。

【14:06】恒指跌幅加大至逾千點

港股午後跌幅加大，恒指瀉千點，最新報29625點，跌1,007點，國指跌436點，報11473點，恒生科指最新報9268點，跌595點。

【13:51】績後滙控挫1.3%

藍籌滙控（0005）昨公布績後，股價跌1.3%，現報46.1元。中移動（0941）跌3.1%，報54.15元；友邦（1299）挫3.6%，報101.6元。

【13:44】港交所跌幅收窄至7.4%

港交所（0388）跌幅收窄，現跌7.4%，收報516.5元。

恒生指數最新報29806點，仍跌826點或2.7%。恒生科技指數跌近5%，報9379點。大市暫成交額達2332.17億元。

【13:09】恒生指數大跌873點

恒生指數大跌873點，最新報29759點。

【13:05】港交所瀉逾一成

恒生指數午後續跌773點，最新報298587點。

港交所（0388）午後插水，挫12%，最新報491.2元。

【12:10】恒生科指跌逾2%

港股持續向下，恒生指數半日跌586點或1.9%，中午收報30045點。恒生科指收報11639點，跌270點或2.3%；國企指數收報9505點，跌358點或3.6%；半日大市成交額1790.45億元。

港交所（0388）公布去年多賺23%，盈利創新高，股價反跌5.4%，中午收報528元。

ATMX股向下，騰訊（0700）中午收報696.5元，跌1.5%。阿里巴巴（9988）收報245.4元，跌0.9%。美團（3690）挫4.7%，收報374.4元。小米（1810）跌2%，收報27.55元。

政府派發5,000元電子消費券，消息刺激本港零售貿易股上揚，莎莎國際（0178）半日升7.3%，報2.07元；卓悅控股（0653）升2.5%，報0.202元；自然美（0157）升1.37%，報0.740 元； 必瘦站（1830）升1%，收報4.98元。

同樣利好餐飲股，敘福樓集團（1978）半日升3.2%，收報0.485元；大家樂（0341）升1.23%，報18.1元；太興（6811 ）升5.53%，報2.1元。

濠賭股個別發展，金沙中國（1928）半日跌1.04%，收報38.15元；銀娛（0027）升1%，收報76.8元；永利（1128）升4.2%，收報15.82元；新濠國際（0200）升2.2%，收報16.56元；美高梅（2282）跌1.02%，收報13.6元；澳博（0880）升2.7%，收報11.5元。

中海油（0883）半日瀉近6%，中午收報9.78元。

【11:47】美團挫4.4%

港股現跌567點，最新報30065點。科技指數最新報9509點，跌354點。

新經濟股受壓，騰訊（0700）跌穿700點，跌1.9%，報693.5元。阿里巴巴（9988）低見241.4元，現跌1.3%，報244.4元。美團（3690）挫4.4%，報375.6元。

【11:33】內地股市向下 上證失守3600點

內地股市向下，上證半日跌近1.6%，中午收報3579點；深證跌近1.9%，收報14959點。

滬深300指數跌2%，中午收報5465點；創業板指跌近2.6%，收報3032點。

【11:28】移卡挫逾11%

異動股移卡（9923）挫逾11%，最新報80.5元。

【11:24】恒指插逾800點

恒生指數勢持續，現跌803點，最新報29828點，失守30000點。

市傳政府將上調股票印花稅，港交所（0388）一度重挫9％，創2015年以來最大單日跌幅。現續插8%，最新報513元。

【11:15】港交所跌近7%

恒生指數再插逾500點，跌586點，最新報586點。

港交所（0388）跌6.6%，最新報521元。

【11:06】恒生指數跌幅收窄

恒生指數跌幅收窄至320點，最新報30312點。

【10: 52】恒生指數跌近500點

恒生指數跌491點或1.6%，報30141點。

【10: 49】恒生指數跌近400點

恒生指數跌393點或1.3%，報30239點。

【10: 41】消費、地產股逆市上揚

恒生指數跌305點或1%，報30274點；國企指數報11734點，跌174點或1.5%；科指報9570點，跌3%；暫成交額918.38億元。

莎莎國際（0178）創新高，曾升逾1成，見2.17元，現報2.11元，仍升9.3%。卓悅（0653）升6.6%，報0.21元；必瘦站（1830）升0.61%，報4.96元。

地產股逆市上揚，九置（1997）創新高，見49.6元，現升3%，報49.55元；華人置業（0127）升2.2%；太古地產（1972）升1.3%。

【10:00】51信用卡急吐近五成

昨日曾升2倍的51信用卡（2051）今日急吐，最新報1.54元，勁瀉49.2%，成交額5,600萬元。

【09:45】濠賭股上揚

濠賭股普遍上揚，金沙中國（1928）升1.4%，報39.1元；銀娛（0027）升4.3%，報79.3元；永利（1128）升5.5%，報16元；新濠國際（0200）升5%，報17元；美高梅（2282）升2.9%，報14.18元；澳博（0880）升5%，報11.76元。

恒生指數升近63點，報30,695點。科指升微近5點或0.05%，報9,868點。

【09:33】數碼通升一成

數碼通﹙0315﹚中期息維持14.5仙，股價今早升一成，現報5.02元，漲10.57%。該公司中期股東應佔溢利按年微升0.8%，至2.67億元；中期息維持14.5仙，派息比率75%。

恒指現升40點或0.13%，報30673點。

【09:20】恒生指數低開70點

恒生指數高開70點，開報30702點。國指升58點，報11968點。「ATM」變動不大。滙豐（0005）昨日績後升幅收窄，今早再低開1.2%，報46.15元。恒生（0011）升0.2%，報152.8元。

內銀內險向上，平保（2318）及招行（3968）升近1%，建行（0939）及中行（3988）升0.8%及0.4%。

銀娛（0027）及金沙（1928）續升逾1%。