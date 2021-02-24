港股跌幅擴大至逾千點　恒生科指瀉近600點｜持續更新

科技股昨晚驚濤駭浪，美股納指隔晚一度急跌近4%，跌至13000點邊緣後上演「V彈」，收市報13465點，跌67點。道指和標指亦一度跌逾1%，惟收市倒升。Tesla曾急瀉13%，收市跌幅收窄至逾2%，蘋果股價亦最多曾跌6%，收市跌0.1%。
【14:06】恒指跌幅加大至逾千點
港股午後跌幅加大，恒指瀉千點，最新報29625點，跌1,007點，國指跌436點，報11473點，恒生科指最新報9268點，跌595點。
【13:51】績後滙控挫1.3%
藍籌滙控（0005）昨公布績後，股價跌1.3%，現報46.1元。中移動（0941）跌3.1%，報54.15元；友邦（1299）挫3.6%，報101.6元。
【13:44】港交所跌幅收窄至7.4%
港交所（0388）跌幅收窄，現跌7.4%，收報516.5元。
恒生指數最新報29806點，仍跌826點或2.7%。恒生科技指數跌近5%，報9379點。大市暫成交額達2332.17億元。
【13:09】恒生指數大跌873點
恒生指數大跌873點，最新報29759點。
【13:05】港交所瀉逾一成
恒生指數午後續跌773點，最新報298587點。
港交所（0388）午後插水，挫12%，最新報491.2元。
【12:10】恒生科指跌逾2%
港股持續向下，恒生指數半日跌586點或1.9%，中午收報30045點。恒生科指收報11639點，跌270點或2.3%；國企指數收報9505點，跌358點或3.6%；半日大市成交額1790.45億元。
港交所（0388）公布去年多賺23%，盈利創新高，股價反跌5.4%，中午收報528元。
ATMX股向下，騰訊（0700）中午收報696.5元，跌1.5%。阿里巴巴（9988）收報245.4元，跌0.9%。美團（3690）挫4.7%，收報374.4元。小米（1810）跌2%，收報27.55元。
政府派發5,000元電子消費券，消息刺激本港零售貿易股上揚，莎莎國際（0178）半日升7.3%，報2.07元；卓悅控股（0653）升2.5%，報0.202元；自然美（0157）升1.37%，報0.740 元； 必瘦站（1830）升1%，收報4.98元。
同樣利好餐飲股，敘福樓集團（1978）半日升3.2%，收報0.485元；大家樂（0341）升1.23%，報18.1元；太興（6811 ）升5.53%，報2.1元。
濠賭股個別發展，金沙中國（1928）半日跌1.04%，收報38.15元；銀娛（0027）升1%，收報76.8元；永利（1128）升4.2%，收報15.82元；新濠國際（0200）升2.2%，收報16.56元；美高梅（2282）跌1.02%，收報13.6元；澳博（0880）升2.7%，收報11.5元。
中海油（0883）半日瀉近6%，中午收報9.78元。
【11:47】美團挫4.4%
港股現跌567點，最新報30065點。科技指數最新報9509點，跌354點。
新經濟股受壓，騰訊（0700）跌穿700點，跌1.9%，報693.5元。阿里巴巴（9988）低見241.4元，現跌1.3%，報244.4元。美團（3690）挫4.4%，報375.6元。
【11:33】內地股市向下 上證失守3600點
內地股市向下，上證半日跌近1.6%，中午收報3579點；深證跌近1.9%，收報14959點。
滬深300指數跌2%，中午收報5465點；創業板指跌近2.6%，收報3032點。
【11:28】移卡挫逾11%
異動股移卡（9923）挫逾11%，最新報80.5元。
【11:24】恒指插逾800點
恒生指數勢持續，現跌803點，最新報29828點，失守30000點。
市傳政府將上調股票印花稅，港交所（0388）一度重挫9％，創2015年以來最大單日跌幅。現續插8%，最新報513元。
【11:15】港交所跌近7%
恒生指數再插逾500點，跌586點，最新報586點。
港交所（0388）跌6.6%，最新報521元。
【11:06】恒生指數跌幅收窄
恒生指數跌幅收窄至320點，最新報30312點。
【10: 52】恒生指數跌近500點
恒生指數跌491點或1.6%，報30141點。
【10: 49】恒生指數跌近400點
恒生指數跌393點或1.3%，報30239點。
【10: 41】消費、地產股逆市上揚
恒生指數跌305點或1%，報30274點；國企指數報11734點，跌174點或1.5%；科指報9570點，跌3%；暫成交額918.38億元。
莎莎國際（0178）創新高，曾升逾1成，見2.17元，現報2.11元，仍升9.3%。卓悅（0653）升6.6%，報0.21元；必瘦站（1830）升0.61%，報4.96元。
地產股逆市上揚，九置（1997）創新高，見49.6元，現升3%，報49.55元；華人置業（0127）升2.2%；太古地產（1972）升1.3%。
【10:00】51信用卡急吐近五成
昨日曾升2倍的51信用卡（2051）今日急吐，最新報1.54元，勁瀉49.2%，成交額5,600萬元。
【09:45】濠賭股上揚
濠賭股普遍上揚，金沙中國（1928）升1.4%，報39.1元；銀娛（0027）升4.3%，報79.3元；永利（1128）升5.5%，報16元；新濠國際（0200）升5%，報17元；美高梅（2282）升2.9%，報14.18元；澳博（0880）升5%，報11.76元。
恒生指數升近63點，報30,695點。科指升微近5點或0.05%，報9,868點。
【09:33】數碼通升一成
數碼通﹙0315﹚中期息維持14.5仙，股價今早升一成，現報5.02元，漲10.57%。該公司中期股東應佔溢利按年微升0.8%，至2.67億元；中期息維持14.5仙，派息比率75%。
恒指現升40點或0.13%，報30673點。
【09:20】恒生指數低開70點
恒生指數高開70點，開報30702點。國指升58點，報11968點。「ATM」變動不大。滙豐（0005）昨日績後升幅收窄，今早再低開1.2%，報46.15元。恒生（0011）升0.2%，報152.8元。
內銀內險向上，平保（2318）及招行（3968）升近1%，建行（0939）及中行（3988）升0.8%及0.4%。
銀娛（0027）及金沙（1928）續升逾1%。