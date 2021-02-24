股票印花稅｜華興：對港股影響有限　美銀料港交所長線影響負面

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-24 18:10

財政司司長陳茂波發表最新一份《財政預算案》，宣布計劃上調股票交易印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。

華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指，印花稅上調後，買賣雙方合計將繳納0.26%的印花稅。相比A股按照成交金額的0.1%單向徵收印花稅，以及其他主要市場的稅率，港股市場印花稅上調的幅度並不算太高。

財政司司長陳茂波發表最新一份《財政預算案》，宣布計劃上調股票交易印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。（李澤彤攝）

華興稱印花稅非投資者唯一考慮因素

華興香港認爲，考慮到交易成本和價格彈性，這一舉措對個人投資者的交易意願可能有一定影響，但對機構客戶影響相對有限。該行更指出，印花稅率並非投資者的唯一考慮因素。參考英國的股票印花稅率，高達0.5%，但由於英國金融市場的深度和廣度、金融和法律服務的可靠度、法治與監管的可信度等衆多因素，使倫敦依然躋身於三大國際金融中心之列。

龐溟更指出，2021年港股市場依然具備不少的利好因素，有望支持估值水平和市場情緒。其中，南向資金的持續加速流入、港股强勁的盈利增長、較低的估值水平以及市場結構性改革的不斷深化。另外，人民幣升值預期有利於在港上市中資公司的估值，在IPO市場走旺和新經濟板塊繼續助力下，市場情緒或穩中有升。

美銀證券認爲，長遠而言，高昂的交易成本不利港交所擴大及吸引投資者。（資料圖片）

美銀：交易成本高昂 長遠不利港交所

至於美銀證券則發表報告表示，港股屬全球交易成本最高的主要市場之一，又指提高股票印花稅的建議屬過去四年市場均無預期。

該行認為，上調股票印花稅短期對港交所營業額影響中性，原因是當前港股強勁，投資者傾向忽略交易成本上升，而證券經紀或會降低散戶投資者的佣金率。可是，長遠而言高昂的交易成本不利港交所擴大及吸引投資者，形成負面影響。