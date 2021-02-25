渣打業績｜溫拓思：今年淨息差保持略低於1.24%　減值壓力將降

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-25 13:36

渣打集團（2888）公布去年全年業績，全年收入下降3%至148億美元，淨息差減少31個基點至2020年全年度的平均1.31%。行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，鑑於去年上半年全球利率下降所帶來的全年影響，預期今年的整體收入將與去年的收入相若（按固定匯率基準計算），而今年上半年的收入則很可能低於去年同期。

他指，今年全年的淨息差應保持在略低於去年第四季度1.24%的水平。今年首幾個星期的表現，令集團有信心業務已經步入正軌，利率敏感度較低的金融市場及財富管理業務均表現強勁。預計自2022年起，收入的每年增長率將重回至5%至7%水平。預計今年的信貸減值壓力與2020年相比將有所減少。今年全年度的支出則因持續投資數碼能力而可能略微增加，但應維持在100億元以下（按固定匯率基準計算，不包括英國銀行徵費），部分受惠於2020年第四季度及2021年全年度的重組行動。

他又指，將繼續審慎管理資產負債表，目標是在營運過程中將普通股權一級資本比率範圍維持在13%至14%之間，同時集團將尋求批准，透過派發股息及回購股份相結合的方式，將業務中無法被調配至創造盈利的資本回報給股東。