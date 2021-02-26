GameStop為何又突然飆升　或與一份報吿有關

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-26 09:48

截至2月26日（周四）美股收盤，遊戲驛站（GameStop）股價上漲18.56%，報108.73美元/股。此前，周三尾盤90分鐘，其股價翻了一番以上。

據《新浪財經》周五（26日）報道，分析師們表示，GameStop股價周三飆升前，積極派投資人、GameStop董事會成員Ryan Cohen發佈了一則推文，Reddit交易員可能將此視作重新買入的信號。另外，Citron Research在一份報吿中建議GameStop收購Esports Entertainment Group Inc．，從而縮減持續下滑的零售業務，此份報吿成為了又一個催化劑。

GameStop的此輪漲勢令其市值在兩日之內攀升了65億美元，一波一波劇烈的震盪令Reddit散戶青睞的股票紛紛暫停交易。GameStop股票至少暫停了四次，Koss Corp．和Express Inc．也各自暫停一次。

其他備受Reddit散戶投資者偏愛的股票中，AMC娛樂上漲12%，本週前三天累計上漲了59%；Koss Crop．飆升61%。同樣受到追捧的諾基亞在美國市場的漲幅縮小至2.5%。

$GameStop Corp(GME.US)$