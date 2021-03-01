WeChat Pay HK人均交易次數升46%　街市場景吸更多年輕用戶

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-01 00:00

疫情加速港人轉向電子支付，WeChat Pay HK數據顯示，2020年全年人均交易次數按年上升46%。WeChat Pay HK產品高級總監黎國樑表示，疫情催生「宅經濟」，愈來愈多香港市民和商戶使用電子支付，在街市場景，疫情下吸引到更多香港年輕用戶。

為減低接觸機會，無論市民和街市攤檔亦更多使用電子支付，WeChat Pay HK目前已幫助數千家街市商戶電子支付升級。黎國樑指，街市電子支付氣氛不錯，因衛生和不用找續，認為用戶習慣正在改變，又觀察到疫情之下「多了疫境廚神」，更多本港年輕情侶到街市買餸，在街市場景方面，WeChat Pay HK吸引到更多年輕新用戶。

香港錢包註冊用戶超過380萬

截至去年底，WeChat香港錢包註冊用戶已超過380萬，並已支持香港近80,000商戶，內地近100萬商戶。

年三十至大年初四期間，WeChat Pay HK用戶收發利是次數超過100萬次，利是收發次數和使用用戶數都是去年的兩倍以上。黎國樑指，今年推出創新玩法，推出企業利是和畫圖利是，其中近一半的用戶派利是選擇了企業利是封。

WeChat Pay HK近期與富融銀行合作，用戶可將銀行戶口綁定至WeChat Pay HK。他指，與富融銀行合作有相輔相成作用，有不同產品補足雙方長短處，接觸更多客戶群，WeChat Pay未來亦會積極接洽不同合作夥伴。

對於未來如何部署大灣區等跨境電子支付，他指，WeChat Pay HK自2018年開始支援跨境電子支付，慢慢會將功能擴展至不同地區，如澳門現已支持數千商戶。