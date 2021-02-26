恒生綜合指數納入藍月亮、泡泡瑪特　踢走莎莎國際

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-02-26 19:20

恒生指數公司於今日（26日）公佈去年第四季度恒生綜合指數調整結果，指數成分股變動將於3月15日生效，港股通將在恒生綜合指數調整生效日當日跟隨恒生指數成分變化做出相應調整。

恒生綜合指數成份股數目由493隻增加至500隻。其中大熱中資企業泡泡瑪特、藍月亮、金科服務、華夏視聽教育等跑出，資金面有望迎來核心催化，本地消費股莎莎國際被踢出恒生綜合指數。

泡泡瑪特（9992）

2015年，國內潮玩市場規模僅有63億元（人民幣‧下同）；2019年達到207億元，翻了3倍。據機構預測，未來國內潮玩市場仍將以近30%的年增速繼續騰飛，到2024年市場規模將增至763億元。

里昂近日發佈研究報告，將泡泡瑪特目標價由84.4港元上調40.5%至118.2港元，維持「跑贏大市」評級。

藍月亮（6993）

2019 年中國洗衣液滲透率僅44%，對標美國、日本市場91%/80%的滲透率仍有較大提升空間。公司洗衣液、洗手液連續11年市佔率第一，19 年市佔率24.4%，龍頭地位穩固。

大和發表研究報告，首予藍月亮集團「買入」評級，目標價21元，相當於今年預測市盈率60倍，意味以2020至2022年股盈年均複合增長預測達30%計，市盈增長率預測2倍。報告稱，藍月亮在2017至2019年間收入年均複合增長達12%，料2020至2022年年均複合增長加快至24%，受惠其線上銷售渠道成熟、新產品持續發展，以及利用其現有品牌知名度及銷售網絡推展其他家庭及個人衛生產品，如潔手液。

金科服務（9666）

該公司依靠金科股份，銷售面積增速快。且公司外拓能力強，過往外拓面積幾乎不涉及收購。儲備面積/在管面積1.97，位於行業前列，業績確定性高。

據港交所權益資料顯示，金科服務獲中國國際金融有限公司(中金公司)於2月19日在場內以每股平均價81.0448港元增持16.67萬股，涉資約1351.02萬港元。增持後，中金公司的最新持股數目為9,172,300股，持股比例由5.89%升至6%。

大和料藍月亮2020至2022年各年純利預測分別12.66億元、20.24億元及25.48億元。

華夏視聽教育（1981）

AH唯一藝術教育，產業發展及整合空間極大；內生高效協同內容製作發展，少兒戲劇舞蹈等業務快速發展；藝術學歷提價及擴招節奏明確，預計2021至22年淨利分別為5億元/6億元，PE分別為20倍/17倍。