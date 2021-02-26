債息飆港股插水港匯偏軟　銀公施穎茵：銀行體系結餘充裕可抵衝擊

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-26 18:58

美國10年期國債孳息率飆升，觸發港股今日跌逾千點，銀行公會主席施穎茵表示，未來利率走勢不會有大變，而不確定性仍多，未來倘有類似今日情況亦屬預期之內，然而香港的體系穩健，銀行體系結餘充裕，足以抵禦市場波動及衝擊。

至於港匯今日偏軟，施表示，未見有走資情況出現。預算案提出增加股票印花稅，她回應指，銀行業界認為香港仍有大優勢可成為國際金融中心，印花稅雖增加，但香港的強項、能力，續支撐香港成為國金中心地位不變。被問到非利息收入會否減少，她就指，銀行的收入來源很闊，認為不會因此而有大影響。

另外，施表示，隨着人口老化，患認知障礙患者或精神行為能力減弱人士會愈來愈多，公會明白對患者及照顧者要有針對性的銀行服務，既可令患者保持獨立自主，亦可授權信任的親友代為處理較複雜的財務安排，公會冀尋求業界共識，今年內推出相關銀行營運指引，方便業界推出有關服務滿足社會需求。

至於黃馮律師行事件，施表示銀行公會已成立工作小組，並開首次會議，目標是研究未來客戶做樓宇買賣時可用何種形交收結算，會令買賣雙方都可放心，而流程上銀行可如何更暢順處理。銀行已聯絡受影響的客戶，靈活處理相關個案，包括提供付款假期、過渡性貸款。