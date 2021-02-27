耀才料恒指今年可挑戰33484點高位　美債息持續上揚　不利醫療股

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-27 16:54

耀才證券﹙1428﹚今日﹙27日﹚夥拍芝加哥商品交易所(CME)合辦2021年港、美股市投資轉運全攻略網上講座。該行研究部總監植耀輝在活動上表示，現在難言恒指今年目標，但受到北水持續青睞，以及恒指成份股納入準則及數目將出現改革的情況下，預期恒指有望挑戰33484點歷史高位。

至於個別股份，植耀輝認為，今年仍以科技股及醫藥板塊前景較佳，騰訊(0700)繼續是首選，另外港交所(0388)亦有望受惠新股集資及互聯互通等因素。隨著疫情開始舒緩，傳統經濟股亦有望反彈。

該行銷售及客戶服務部高級經理陳偉明則提醒，內地資金傾向齊上齊落，由於北水對港股的影響力越來越大，投資者宜習慣港股波幅擴大，上落速度越來越快的投資模式。面對這種風高浪急的市況，善用小注博大贏的期權長倉策略顯得非常重要。

25隻超購逾100倍新股 平均累積升幅達55%

另一邊廂，受惠於中概股回流上市，新股市場氣氛熾熱，參與認購新股之投資者急劇增加，個別熱門新股更錄得逾百萬人認購。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬總結去年第四季至今年2月22日期間的新股市場表現時稱，期間共有68隻新股進行上市(不包括從創業板轉主板上市的新股)，板塊涉醫療相關股、物管股、地產股、家電及家居用品，以至電貿及互聯網服務。

以2月22日的收市價計算，其中25隻新股跌穿上市價，佔整體約37%。同時，在41隻累積表現錄得升幅的新股當中，屬醫療相關板塊佔12隻(29.3%)、物管股則佔6隻(14.6%)。

許繹彬引述統計指，認購反應熱烈的新股普遍能為投資者帶來正面的回報，此期間共有25隻新股獲超額認購100倍以上，其平均累積升幅達約五成半。另外，疫情驅動投資者憧憬疫苗面世，令醫藥、生物科技、醫療器械及服務的板塊成熱炒概念，此期間，本港錄得16隻與醫療相關之新股上市，其掛牌上市首日之平均回報達約36%，其平均累積升幅達近五成。

不過，他補充，近日因市場憧憬疫情受控，經濟有望復甦，帶動美債孳息持續上揚，對高估值的醫療股不利，加上去年投資醫療股的獲利空間巨大，近日此板塊走勢較弱。