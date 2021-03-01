茅台集團2020年收入超1140億元　純利增18％超預期

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-01 08:10

《貴州日報》2月27日發佈《貴州省2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年國民經濟和社會發展計劃草案的報吿》，其中透露了茅台集團2020年的業績表現。

數據顯示，2020年茅台集團營業收入、利潤總額分別增長13.7%和18.2%。

以這兩個數據推算，2020年茅台集團的收入和利潤總額分別達到了1140.41億元人民幣（下同）和543.72億元，超預期完成目標。根據茅台集團此前定下的目標，公司計劃2020年完成營業收入1,100億元，按年增長10%；淨利潤505億元，按年增長10%。

雖然收入、純利錄得13.7%和18.2%增速，但2020年茅台集團的業績增速較2019年再度放緩，距離前幾年20%的高速增長更是有所不及。

千億級企業長期高增長「不負責任」

不過，按照前茅台集團黨委書記、董事長李保芳在2019年年末對於茅台業績預測時的說法，其表示作為一家「千億級」企業，寄望於長期保持30%左右的增速，既不理性、不現實，也是不負責任。茅台需要的是常態化、可持續、更健康的發展，而不是大起大落。

與茅台集團一樣，上市公司層面貴州茅台酒股份有限公司（600519.SH）的營收和淨利潤也呈放緩趨勢。

近年增長放緩 仍保白酒一哥地位

此前，貴州茅台已發佈業績預吿，預計2020年實現營業總收入977億元左右，按年增長10%左右，預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤455億元左右，按年增長10%左右。

從近年來的增速統計來看，貴州茅台自2014年業績增速見底後連續保持了4年的高速增長，但近兩年增速有明顯回落。2017年，貴州茅台的全年收入和純利增速分別達到了49.81%和61.97%，2018年，貴州茅台全年的收入和純利也達到26.49%和30%。

不過即使是在業績放緩的情況下，茅台集團依然是白酒行業中的龍頭老大，今年股價最高位觸及2627.88元／股，市值突破3萬億元，超過深圳一年本地居民收入（GDP）總值。