SaaS股強勢　微盟Vs中國有贊

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-01 12:49

SaaS股是疫情受惠股。疫情加速了全球數字化趨勢，令SaaS服務成功滲入市民的日常生活及工作之中，美國領先電商SaaS——Shopify已由去年3月中旬的谷底回升逾200%。

2020年下半年，中國各部門接連發起反壟斷行動，電商零售領域首當其衝。而微盟及中國有贊向來專注願意付費享用增值功能的小眾市場，在反壟斷趨勢下市場空間得以擴張。

潛力龐大的中國電商市場亦有增長勢頭強勁的SaaS股，同獲騰訊（0700）加持的微盟（2013）及中國有贊（8083）。

微盟（2013）

微盟是中國中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商，也是微信的中小企業精準營銷服務提供商。微盟有兩大業務，其一的SaaS產品多數是透過雲端使用軟件服務，主要圍繞電商、零售、餐飲、本地生活，以及酒旅5個行業重點布局；另一業務是精準營銷。2020年中期報顯示，微盟營收 9.57億元（人民幣・下同），按年升 45.7%，其中 SaaS產品收入升 39.2%至 3.05億元。從2015年至今，微盟的營收已連續6年維持約 50%左右的高速增長。

近期微盟加強對智能零售和智能餐飲滲透，以及經營重心逐步轉向大客戶，與小商戶相比損耗率低，而客戶全生命周期價值對獲客成本比率更高，長遠而言會持續加強集團的盈利能力。

微盟在上市前講的故事是成為「中國版Salesforce」，其發展歷程亦的確跟 Salesforce類似，逐步從服務中小客户到大企業客户主導，從單一產品發展到「平台+應用」。

微盟與 Salesforce之間技術能力的差異、市場的不同等因素，都會影響微盟成為中國版Salesforce的宏願。但以市值論，目前微盟市值為 67.7億美元，Salesforce則是逾1,980億美元。

中國有贊（8083）

中國有贊主業為電商平台SaaS產品及服務，另亦涉貿易、第三方支付相關服務。公司的SaaS產品涉足微商、小程序、直播、分銷，適用行業由生活時尚到百貨及食品等，近乎全渠道及全場景。2020年上半年，SaaS及延伸服務收益達5.97億元，按年升89.7%。若單看SaaS收入按年升92.7%，延伸服務收入按年升78.9%，交易費收益為2.03億元，按年升41.5%。

中國有贊昨日（28日）宣布，向全體中國有贊股東分派其所持有的有贊科技股份，有關股份擬根據有贊科技上市以介紹方式在聯交所主板上市。

中國有贊指，有贊科技上市旨在釋放有贊科技集團的增長潛力，以及進一步發展SaaS業務。由於有贊科技上市擬以介紹方式進行，故不會就有贊科技上市公開發售有贊科技股份。

消息公佈後，影響中國有贊股價下跌5.42%。