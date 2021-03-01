美債息高企　瑞信薦15隻美股　摩通更是三大首選之一

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-01 17:35

近日美國長債孳息高企，美股市場動蕩，瑞信最新發佈15隻可以在債息走高時投資的股份。包括Andrew Garthwaite與Robert Griffiths在內的瑞信董事、分析師等，認為可以多加留意銀行股。用近5年表現最貼近美國十年期國債為基準，瑞信選出以下相關美股，與美國十年期國債債息相關度排名，由低至高，會從債息增長受惠，換言之，當中以摩根大通、 美銀與 Capital One Financial為首選。

Synchrony Financial（SYF）

Synchrony Financial是消費金融服務公司，在數字、零售、家庭、汽車、和寵物等關鍵行業提供廣泛的專業融資計劃和創新的消費銀行產品。該公司通過融資計劃提供一系列信貸產品，與不同的國家和地區零售商、當地商人、製造商、採購集團、行業協會和醫療保健服務提供商建立了融資計劃。

EOG Resources（EOG）

EOG能源公司是勘探公司。公司在美國、加拿大、特立尼達和多巴哥、英國、阿根廷和中國從事原油和天然氣的勘探、開發、生產和銷售。其項目包括威利斯頓、大綠、電力河、烏林塔、DJ、阿納達科、合恩河、四川和哥倫布。

Citigroup（C）

花旗集團是一家全球性金融服務公司，提供金融產品和服務包括：為消費者、企業、政府和商業機構提供消費金融、信用卡、投資銀行服務，以及證券經紀和資產管理服務。公司業務由兩個主要部分組成，花旗銀行和花旗控股。花旗集團大約有2億個客戶，在140個國家提供服務。

Discover Financial Services（DFS.US）

發現金融服務是控股公司，從事提供直接銀行和支付服務。它通過直接銀行和支付服務部門運作。直接銀行部門為Discover網絡上的個人和小企業提供Discover品牌信用卡；以及消費銀行產品和服務，包括私人學生貸款、個人貸款、房屋凈值貸款和存款產品。支付服務部門包括PULSE、大萊卡和公司的網絡合作伙伴業務，其中包括第三方在Discover網絡上發行的信用卡、借記卡和預付卡。

Wells Fargo（WFC）

富國銀行(WELLS FARG)創始人是HENRY WELLS和WILLIAM FARGO，他們也是美國快遞公司創始人之一。富國銀行是加州歷史最悠久的銀行。通過收購當地銀行和美國西部地區銀行，富國銀行穩步發展。 富國銀行是一家提供全能服務的銀行，業務範圍包括社區銀行、投資和保險、抵押貸款、專門借款、公司貸款、個人貸款和房地產貸款等。富國銀行存款的市場份額在美國的17個州都名列前茅，是美國第一的抵押貸款發放者，第一的小企業貸款發放者，擁有全美第一的網上銀行服務體系。

Royal Caribbean Cruises（RCL）

皇家加勒比海游輪有限公司（Royal Caribbean Cruises Ltd.）是一家全球郵輪度假公司。它擁有和經營全球郵輪品牌，即皇家加勒比國際郵輪、名人郵輪、阿扎馬拉俱樂部郵輪和銀海郵輪。

Goldman Sachs（GS）

高盛集團（高盛）是一家全球性的投資銀行、證券和投資管理公司,在全球範圍內為包括企業、金融機構、政府和富裕人群在內的各類客戶提供一系列服務。高盛的經營活動分為三個部分：投資銀行、交易和資本投資、資產管理和證券服務。此外，高盛還涉足股票和期權交易所的做市和專業服務，並在全球主要的股票、期權和期貨交易所為客戶提供交易結算服務。

American Financial Group（AFGB）

美國金融集團是一家保險控股公司。它從事財產和意外傷害保險，專註於商業產品，併在零售、金融機構和教育市場銷售固定和固定指數年金。

Morgan Stanley（MS）

摩根士丹利是一家全球性金融服務公司，通過其下屬公司和分支機構向包括企業、政府、金融機構和個人在內的客戶提供產品和服務。摩根士丹利的業務包括三大類：機構證券、全球財富管理集團和資產管理。

ConocoPhillips（COP）

菲國際石油有限公司是世界上最大的獨立勘探和生產（E&P）公司，。康菲石油公司目前從事全球原油、瀝青、天然氣、液化天然氣和天然氣液體的探勘、生產、運輸和銷售，其產品組合包括頁岩和油砂資產；在北美、歐洲、亞洲和澳大利亞的低風險遺留資產；各種國際發展和探勘探礦區。

Delta Air Lines（DAL）

達美航空公司在美國和國際上提供客運和貨運的定期航班服務。它通過以下部門運作:航空公司、煉油廠。航空公司為乘客和貨物提供定期的航空運輸。煉油部分包括噴氣燃料和非噴氣燃料產品。

Voya Financial（VOYA）

Voya Financial，Inc.是從事提供金融服務的退休、投資和保險的公司。通過以下部分運作：退休、投資管理、員工福利和個人人壽。退休部分提供遞延納稅、雇主贊助的退休儲蓄計劃和行政服務。投資管理部門包括國內和國際固定收益、股票、多資產和另類投資產品和解決方案。員工福利部分包括止損、團體人壽、自願員工付費和麵向大中型企業的殘疾產品。個人人壽部分提供萬能和可變人壽保險產品。

Capital One Financial（COF）

Capital One Financial Corp.是金融控股公司，從事提供金融產品和服務。其主要經營業務如下：信用卡，消費銀行和商業銀行。信用卡部門提供國內消費和小型名片借貸以及國際卡借貸業務。消費者銀行業務部分包括針對消費者和小型企業的分支機構借貸和存款收集活動。商業銀行業務包括為商業房地產以及商業和工業客戶提供的貸款，存款收集和資金管理服務。

美銀（BAC）

美國銀行是一家綜合金融控股公司，為美國及全球的個人消費者、中小型企業、大型企業提供銀行和非銀行產品和服務。該公司通過約6,011家銀行、18,262台自動取款機以及電話網絡為客戶提供現場、在線和移動銀行服務。

摩根大通（JPM）

摩根大通是金融控股公司，提供金融和投資銀行服務。該公司在所有資本市場上提供一系列投資銀行產品和服務，包括就公司戰略和結構提供建議；股權和債務市場的融資；完善的風險管理；現金證券和衍生工具的做市；以及主要經紀和研究。