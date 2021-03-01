連登契媽Catherine Wood投資組合的阿基里斯之腱在哪裡？

撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-03-01 19:08

近期，方舟投資管理公司（ARK Investment Management）旗下的多隻基金普遍遭遇較大回撤，引發市場熱議。其中，旗艦產品方舟創新基金（ARKK）的淨值在10個交易日內回撤了超過15%。

ARK自2014年創立以來業績表現十分優異，2020年整體投資回報率超過150%，其創始人與管理者Catherine Wood也因此被奉上神壇。由於ARK公布旗下產品的每日持倉，散戶投資者也能實時跟投，因此本地討論區連登的網民，稱Catherine Wood為契媽。

Catherine Wood的成功在很大程度上受益於資本對科技創新的新一輪投入。從ARK各隻基金的持倉信息等資料來看，Catherine Wood十分青睞科技創新型企業，這與當前資本市場的喜好十分匹配。

數據顯示，ARK基金目前主動型ETF產品有5隻。其中，ARKK基金注重於投資各行業創新型的科技公司，ARKQ基金注重於投資自動駕駛和機器化創新科技公司，ARKW基金注重於投資下一代互聯網技術創新科技公司，ARKG基金注重於投資生物技術革新的創新公司，ARKF基金注重於投資金融科技行業的創新型公司。

近期，由於長端利率上漲，美股科技板塊出現較大回撤。（新華社）

專注發掘科技創新企業的Catherine Wood正趕上科技股上漲的風口，尤其是堅定重倉Tesla （特斯拉）讓Catherine Wood名利雙收。目前，特斯拉是ARKK第一大重倉股，倉位在10%。特斯拉等科技股在2020年的暴漲對ARK業績做出巨大貢獻。

然而，從投資組合的角度來看，ARK基金的持倉過於集中，在科技板塊有大量的風險敞口。因此，ARK的基金通常隨着科技板塊的漲跌而漲跌。

2020年4月以來，資金持續流入美股科技板塊，ARK基金的淨值連創新高，掩蓋了持倉過於集中的風險。如今，美股科技板塊回調，ARK基金跌幅遠超三大股指，風險敞口暴露無疑。

對於Catherine Wood而言，ARK基金最大的阿基里斯之腱是長期利率快速上行。ARK基金持有的股票主要是成長性較高的科技股，這類股票的價值主要體現在未來獲得的現金流和分發的股息。而無論是現金流貼現估值模型，還是股息貼現估值模型，都需要參考長期利率將未來的價格折算為現在的價格。

簡單來說，對於側重未來增長的科技股來說，長期利率越高，未來價格折算現在價格的比率越低，股票的估值就會越低。反之，長期利率越低，未來價格折算現在價格的比率越高，股票的估值就會越高。

此前，由於經濟陷入衰退，美聯儲將聯邦基金利率目標範圍的下限設為零。此舉不僅拉低了短期利率水平，也拉低了長期利率，Catherine Wood持有的大量科技股的理論估值因此得到整體提升。

但是，如今，以10年期美國國債為代表的長期利率不斷上升，在這個過程中，成長性越高、未來現金流越多的股票受到的影響也就越大，ARK基金的淨值也接連受壓。

事實上，隨着ARK基金大跌，越來越多的投資者發現了ARK集中持倉的風險和Catherine Wood的罩門，因此紛紛沽空ARK基金。《彭博》數據顯示，截至2月25日，ARK旗下的旗艦基金ARKK的未平倉認沽期權數量已達到368,000張，創下歷史新高。

丹麥盛寶銀行股票策略主管Peter Garnry認為，ARKK基金的高持股集中度大大增加了風險，如果其重倉股票的拋售壓力增加，將對該基金造成負面影響，可能導致更多資金淨流出和更大的拋售壓力，最終使ARK基金陷入惡性循環。