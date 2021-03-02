恒指大改革　黃德几：中概股大機會染藍　勢加速回港上市｜重溫

撰文： 許世豪 鄧蕙琳 最後更新日期： 2021-03-02 15:12

隔晚美股大幅反彈，美國國債孳息率回落，帶動恒生指數高開255點，開報29708點；科技指數亦上升3%。上星期的市場負面情緒似乎一掃而空，但後市又是否完全沒有隱憂？《香港01》將於上午約11時，與金利豐證劵研究部執行董事黃德几，分析大走勢，亦會為討論恒生指數即將迎來半世紀以來最大改革，投資者應如何部署

黃德几談及恒指改革，未來恒指成份股數目增加至100隻，加上同股不同權及第二上市的股份權重上限也由5%提升至8%，與其他股份「睇齊」。他認為是次改革等同「大開中門」，吸引海外上市的中概念回流，又指這些大型中概股難以被納入美國的重要指數，反而在在恒指改革後，更易晉身成為藍籌，相信未來在美國上市的中概股會乘勢加速會歸香港第二上市。

另外，恒指成份股將會分別在七個行業組別中選出，分別是金融業、資訊科技業、非必需性消費及必需性消費、地產建及築業、公用事業及電訊業、醫療保健業及能源業、原材料業、工業及綜合企業，而每個行業組別市值覆蓋率目標為不低於五成，黃德几認為是「與時並進」，又指新經濟股所佔的指數比重早已超越金融業，而今次恒指改革足以反映大市的實際情況。

請即訂閱【Money Flow財策薈】youtube頻道， 即Like【Money Flow財策薈】facebook專頁，定時收看。