《彭博》﹕螞蟻暫停現有及離職員工股份回購計劃

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-02 19:44

《彭博》引述知情人士報道，螞蟻已擱置從現有員工和前員工手中回購股份的計劃，原因之一是公司估值存在不確定性。

知情人士稱，螞蟻繼4月份派發獎金後，公司將會面臨一波員工離職潮。另有消息人士透露，一些在螞蟻原計劃上市日期前不久加入公司的員工，已經選擇離職而無心等待IPO重啟。

報道指出，螞蟻在去年7月已停止股權激勵計劃，為11月上市作準備，可是近期公司曾開會討論恢復股權激勵計劃時，卻未能作出最終決定。

目前螞蟻逾1.6萬名員工中，已有不少人獲授予員工股權激勵（SER），股權激勵佔在某些員工總酬金的一大部份。

根據螞蟻披露的最新數據，截至去年6月底當未兌現的SER總數為1.14億股。若按去年11月時新股定價去推算，該批股份總值430億元人民幣。

《道瓊》的報道則引述螞蟻董事長井賢棟的內部備忘錄，指出公司最終會上市，並為員工就部份持股尋求變現途徑。

他又指出管理層正評估公司薪酬及激勵政策，為員工提供短期流動性解決方案，將於4月份實施。

此外有傳媒報道，螞蟻已經與人民銀行分享部份消費者數據，包括用戶個人身份﹑每月借款額及還債情況等，可是人行認為螞蟻分施的訊息不多，不太滿意。