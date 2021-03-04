高盛：SPAC市場持續飆升　3月底前融資總額或超2020全年

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-04 10:40

智通財經3月4日消息，早前，《滾石》雜誌知名專欄作家Matt Taibbi發表了他對SPAC（Special Purpose Acquisition Company 即特殊目的收購公司）的看法並對其進行抨擊。隨後，高盛也引用數據指出，SPAC市場在今年的表現「過於瘋狂」，未來交易量將變得更為「理性」。然而，直至今日，這一趨勢仍在加速。

因此，高盛首席股票策略師David Kostin於近日再次撰文，對這個領域以及SPAC迅速進入市場的熱潮提供了最新的觀點。該策略師表示，SPAC的IPO交易呈現爆發式增長，截至2月26日，已有大約175家由SPAC贊助的公司IPO上市，總共籌集了560億美元資金。Kostin進一步指出，僅在2月份，就有90家SPAC在IPO交易中籌集320億美元資金，這也是有史以來發行規模最大的一個月。

然而，值得注意的是，Kostin認為，如此迅猛的發行速度很可能難以持續下去。但是，如果未來繼續以當前的發行速度持續下去，預計融資總額將在2021年3月底前超過2020年全年。

根據高盛統計的數據顯示，截止2月26日，SPAC宣布的收購數量達43宗，企業價值總計1,230億美元，相比之下，2020年全年的交易數量為93宗，企業價值為1,560億美元；在總計1,230億美元的交易中，66%集中在信息技術和非必需消費品領域。

料SPAC未來兩年引發收購活動更頻繁

2021年宣布的在SPAC交易中目標企業價值平均為29億美元，高於2020年的17億美元和過去10年的8.32億美元。其中，2月22日，特殊目的收購公司Churchill Capital Corp IV宣布，將以240億美元的預期估值和Lucid Motors進行合併，成為了史上規模最大的一次上市交易。

對此，高盛認為，在未來兩年時間裏，SPAC可能會帶來超過7,000億美元的收購活動。該行表示：「我們估計，有1,030億美元的SPAC資本正在積極地尋找收購目標。今年，在SPAC與目標企業宣布合併時，目標企業的價值與相關SPAC資本的總比率為7倍，高於2020年的6倍和2010年代的3倍。如果今年截至目前為止的這個比率保持下去，那麼SPAC將會收購價值超過7,000億美元（企業價值）的公司。」

最後，高盛還指出，SPAC配置資本的速度也在加快。2010年至2019年間，SPAC尋找交易目標所需時間平均為487天，而在2020年，該數值縮短至366天，而2021年到目前為止，平均時間僅需175天。