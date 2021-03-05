外賣明星Deliveroo準備上市　估值最高可能達100億美元

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-05 10:35

《新浪科技》周五（5日）報道，周四時，英國外賣平台Deliveroo正式承諾將在倫敦上市。

近日，為了吸引科技企業到倫敦上市，英國有意放寬要求。（英國政府委託進行的一份評估報吿認為，倫敦應當改革上市規則，在脱歐後吸引「淡倉支票」公司和科技獨角獸前來上市）Deliveroo創始人威爾·舒（Will Shu）希望上市之後仍然能掌控公司，所以Deliveroo會以「雙層股權」的模式IPO。按照目前的規定，Deliveroo無法加入「富時指數」（FTSE）。投資者投資時將會通過「落日條款」獲得保障，有效期3年，如此一來，即使英國未能立法為「雙層股權」放行，投資者的利益也不會受到傷害。

Deliveroo的潛在估值會有多高？團隊並沒有給出明確數字。照樂觀估計，最高可能達到100億美元。今年1月Deliveroo成功融資，當時估值已經超過70億美元。去年9月英國電商公司THG成功上市，之後股價上漲40%，如果照此計算，Deliveroo估值衝到100億美元不是夢。

不過THG與Deliveroo不同，THG已經證明自己的盈利能力，而Deliveroo還在燒錢。2016年Deliveroo虧損1.33億英磅，2017年1.99億英磅，2018年2.31億英磅，2019年虧損進一步擴大，達到3.18億英磅。

虧損持續擴大

新冠流行，許多人被迫關在家中，Deliveroo業績攀升。按照威爾·舒的說法，在1月份成功融資之前6個月，Deliveroo在運營層面一直是盈利的。在此之前，亞馬遜向Deliveroo投資，英國競爭與市場局（Competition and Markets Authority）卻發出警吿，它認為Deliveroo很危險，但最終還是大發慈悲，批准交易。

在食品配送行業，盈利能力似乎並不重要。德國公司Delivery Hero、美國公司DoorDash的估值都很高，它們都只是擁有一套概念性計劃，而離計劃變成利潤，都還有一段距離，他們的第一個功課都是是要打敗競爭對手。所有食品配送企業似乎都遵循同樣的策略：要麼成為市場領導者，要麼退出。