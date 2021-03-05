2000年科技網爆破　都有一間「ARK」？

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-05 15:00

當21世紀20年代的連登契仔，將Catherine Wood旗下的ARK基金捧上神壇，20年前有一隻相似的基金被人們從塵封的歷史中挖出。近日美股市場動蕩不安，科技股重挫，不經讓人想起2000年科技網爆破，究竟歷史是否會重演？

在上世紀90年代，有一間名為Janus Twenty共同基金，大舉重倉互聯網科技股等成長股，在10年內翻5倍以上，成為當時最負盛名的明星基金。而Janus創始人、主席兼CEO Thomas H. Bailey，其知名程度不亞於契媽。

在股市高峰期，Janus基金的新增募資額佔全美所有共同基金新增募資額的30%。就連美國總統克林頓本人，都將自己的個人賬户親自託付給Janus管理。

Janus為何被捧上神壇，又在高空跌落？2000年科技網泡沫爆破，主因又是什麼？

在1999年，其所管理的14隻股票類基金中，有11隻回報率至少超過50%，4隻超過100%。Janus只要在財務上確認公司的未來前景，就會重拳出擊。在分散性上，2000年9月30日，富達基金把6,083億美元分散到6,800多家企業，而Janus將2,201億美元投入到514隻股票中。

除此之外，Janus還對小盤股情有獨鍾。在當時的美國，很少有投資公司像Janus那樣在小公司中投入如此龐大的資金。小盤股每天的交易量一般只有幾十萬股，而Janus手中卻往往持有幾百萬股。當然，Janus不一定會拋售這些股份，但一旦急需套現，市場需要幾個星期的時間才能消化，這些股票的價格肯定一落千丈。

2000年，美國科技網泡沫爆破，CPI從1月2.7%升至3月3.8%，美聯儲加息速度加快；2月初美國2年期國債收益率高於10年期國債收益率；互聯網行業供給大幅增加；亞洲金融危機逐漸平復，美股趨勢放緩。

2000年4 月3日，微軟被控訴違反美國反壟斷法，股價重挫14%，拖累納斯達克指數大跌7.6%。在隨後兩個月的時間內，對市場產生了顯著的影響。

1992年-2004年納斯達克指數走勢圖

重倉互聯網和科技等成長股的Janus基金也隨之大跌，且基金淨值的下跌速度比大市都要快，創下了Janus基金有史以來的最差表現，大跌40%。投資科技股在當時是正確的戰略，帶來1999年的高額回報，但同時也種下了2000年業績大幅下跌的禍根。

踏入2021年，債息升打擊科技股表現，當中，英國監管機構對蘋果公司（Apple Inc.）展開反壟斷調查，回應軟件開發商對Apple網上商店App Store的條款所作出的投訴。

而由Cathie Wood的ARK Innovation ETF（ARKK）亦受創，股價周三重挫6.3%，自2月12日高位累跌逾20%，步入技術性熊市。

資金輪動，以及債息上升削弱股票吸引力，令一度受熱捧的Cathie Wood魅力不再。資本市場是殘酷的，亦正如Cathie Wood所講，要對市場保持敬畏之心。