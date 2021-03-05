宏利投資管理：委任陳章龍為財富和資產管理中國區總裁

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-05 21:15

香港宏利投資管理（Manulife Investment Management）今日宣布，委任陳章龍（Adrian Chen）為財富和資產管理中國區總裁，任命已於2021年3月1日生效。 宏利投資管理表示，陳章龍將負責領導公司在中國財富和資產管理領域實現持續增長，並專注公司的三大業務：國內基金業務、中國境內機構投資者和散戶離岸解決方案分銷、增長迅速的退休市場。

擁有復旦大學經濟學的學士及碩士學位、曾在瑞銀睿華和瑞銀資產管理擔任總經理兼法定代表人的陳章龍，將專注於從宏利投資管理在中國的現有業務中增長整合。（宏利提供）

宏利投資管理表示，擁有復旦大學經濟學的學士及碩士學位、曾在瑞銀睿華和瑞銀資產管理擔任總經理兼法定代表人的陳章龍，將專注於從宏利投資管理在中國的現有業務中增長整合，負責管理宏利投資（上海）有限公司的日常運營，同時與退休養老業務和中宏人壽保險有限公司的團隊緊密合作，充分挖掘中國退休金和零售財富市場的潛力。

陳章龍表示很高興在中國市場高速發展的重大時刻加入宏利投資管理的團隊，並期待能與中國眾多實體合作，充分發揮公司在亞洲和全球各國擁有的雄厚資源。 他加入宏利投資管理前曾涉及過多個範疇業務，包括財富管理業務、批發分銷、業務發展等。

宏利投資管理亞洲區財富及資產管理主管杜汶高（Michael Dommermuth）表示對調動感高興，並堅信公司已準備好將零售、機構、退休金業務的實力融合在公共和私人資產類別中，加快在中國市場的發展。陳章龍將常駐於上海，並向杜汶高彙報 。

宏利投資管理亞洲區財富及資產管理主管杜汶高（Michael Dommermuth）表示公司已準備好將零售、機構、退休金業務的實力融合在公共和私人資產類別中，加快在中國市場的發展。（From Manulife Investment Management News interview）

宏利投資管理全球財富和資產管理業務總裁兼首席執行官Paul Lorentz表示，中國是公司全球財富和資產管理業務領域極為重要的市場。

宏利投資管理在中國財富和資產管理行業具有相當規模的業務網路。 公司持有位於北京的泰達宏利基金管理有限公司（合資基金公司）49%的股份，為財富和資產管理業務在亞洲範圍內的公募基金帶來流動。