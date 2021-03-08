美圖轉炒Bitcoin　未怕摸頂入市?│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-08 16:57

比特幣跌穿5萬美元，美圖（01357）決定投資虛擬貨幣，為香港首間投資虛擬貨幣的上市公司。美圖開市彈高14%後回落，收市倒跌6.3%，報2.54元。

美圖昨日（7日)發布公告指，公司於3月5日在公開市場交易中購買了1.5萬單位的以太幣和379.12單位的Bitcoin（比特幣），這兩種加密貨幣的總對價分別約為2,210萬美元（約1.7億港元）和1,790萬美元（約1.4億港元），合共斥資4,000萬美元（約3.1億港元）。

截至下午4時49分，比特幣報49,751.6美元，跌1.5%，以太幣報1,680美元，升0.3%。

美圖董事會認為，加密貨幣具有足夠的升值空間，並且在此時通過將其部分現金儲備金分配到加密貨幣，可以用作資金管理中分散持有現金的風險，甚至表明投資比特幣作為資產配置策略之一，而投資以太幣作爲進軍區塊鏈行業的準備。

吳啟華囡囡吳熙兒，上載嘅相片幾乎都用上美圖濾鏡，呢個表情一啲都唔似得十一歲。（微博：@豬豬cynthia）

4分之1的現金可買虛擬貨幣

公司指，是次購買計劃是根據公司董事會先前批准的一項加密貨幣投資計劃進行的，公司可以購買購買淨額不超過1億美元的加密貨幣，其資金來源為公司現有的現金儲備，但非公司首次公開發行所得的餘下款項。

據公司去年上半年業績，美圖現金約有6.5億元（人民幣‧下同）（約1億美元），計同銀行存款及存入銀行的短期投資，公司現金及其他流動財務資源為25.2億元人民幣（約3.9億美元），即意味公司董事會容許將其4分之1的現金儲備投資虛擬貨幣之中。而今次已動用公司的12%的現金買入2種加密貨幣。

上半年業務有所改善

美圖去年上半年業務有所改善，虧損收窄至1,595萬元，非國際財務報告準則衡量指標，經調整利潤則扭虧為盈賺2,494億元，公司仍以美圖秀秀為主要產品，每月活躍用戶總數增4.2%至1.2億人。

去年上半年公司收入按年升2成至5.6億元，收入增長來自高級訂閱服務及應用內購買，以及新孵化IMS業務，即為社交平台社交廣告營銷服務，高級訂閱服務及應用內購買業務收入升2倍至8,412萬元，其他業務如新孵化IMS業務收入增長1.3倍至1.3億元。可是，主營的在線廣告收入跌12.1%至3.2億元，佔總收入57%。

圖為2020年3月13日路透社發布的一張比特幣的設計圖片。（Reuters）

炒贏著數少 炒輸損失大

Tesla在1月時斥資購入15億美元等值的比特幣，甚至計劃可用作支付工具，令市場嘩然。事實上，過去一直有不少上市公司投資股市，甚至動用衍生工具圖以賺取回報。不過，公司炒贏著數少，炒輸損失大，隨時「贏粒糖輸間廠」。

上市公司投資股市的收益將歸入投資收益之中，上市公司即使炒贏錢，投資者多看剔除投資收益後的財報表，或最多將其列入一次性收益，投資者主要考量上市公司的經營狀況，並非從投資而來的得益。

炒贏不被投資者重視，但炒輸後果損失卻大。最觸目的2008年中信泰富炒輸Accumulator事件，當時的中信泰富（現改名為中信股份），炒輸澳元累計認購期權合約（Accumulator）一事，虧蝕了近150億元。