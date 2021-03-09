GameStop擬放棄實體店向電商轉型　股價勁升逾40%

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-09 08:51

遊戲驛站（GameStop）股價於周一（8日）漲幅達41%，報194.50美元。

據《新浪科技》報道，盤中，GameStop股價一度大漲50%。該公司稍早些時候宣布，已聘請寵物用品電商平台Chewy聯合創始人Ryan Cohen領導其向電子商務轉變。

Ryan Cohen將擔任GameStop董事會成立的一個特別委員會的主席，該委員會旨在幫助GameStop轉型。此外，董事會成員Alan Attal（Chewy前首席運營官），以及Kurt Wolf也將加入該委員會。

Ryan Cohen去年投資了GameStop，以推動這家視頻遊戲零售商專注於在線銷售，遠離實體店。今年早些時候，科恩的投資推動了GameStop股價的瘋狂上漲。今年到目前為止，GameStop股價已經飆升了700%以上，使該公司的市值達到106億美元。

該委員會已經任命了一名首席技術官（CTO），還聘請了兩名高管領導客戶服務和電子商務履行，並開始尋找具有技術或電子商務經驗的新首席財務官（CFO）。

GameStop此前宣布，現任CFO的Jim Bell將於3月26日辭職。有報道稱，Jim Bell是被Ryan Cohen趕下台的。