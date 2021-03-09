美國科技股拋售潮是否結束？　華爾街策略師建議逢高沽貨

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-09 09:29

《騰訊證券》周一（8日）報道，美國國會參議院終於在上周末通過了一項1.9萬億美元的新冠肺炎紓困法案，但近日以來，隨着美國國債收益率繼續上升，科技股再次承壓，原因是這個板塊的估值被認為已經達到了過高水平，因此投資者紛紛轉向其他板塊。

截至上周五（5日），10年期美國國債收益率在今年以來的交易中已經累計上漲了64個基點，並在周一再度上漲2個基點至1.589%，此前一度突破1.6%關口。

Miller Tabak & Co的首席市場策略師馬特·馬利（Matt Maley）表示，就納斯達克綜合指數而言，投資者在逢低買入時應該「非常小心」才行，並稱其認為實際上應該逢高賣出。

馬利表示，儘管上周五出現了「不錯的反彈」，但該指數在上周末仍舊報收於13000點下方，並指出如果近期出現更多的下行走勢，那麼「從技術層面上來看將是非常負面的」。Miller Tabak強調指出，該公司並不是預測納斯達克綜合指數在2000年的暴跌將會重演，但指出在經歷了上週的下跌之後，該指數的趨勢顯然已經發生了改變。

因此，馬利對投資者給出的建議是，暫時而言應該在科技股出現反彈時進行拋售，並尋找「一些『投降』的信號，隨後才能在買入方面變得更加激進」。

Miller Tabak指出，納斯達克綜合指數的趨勢可能已經發生逆轉，但更廣泛的科技板塊仍有一些希望。

馬利表示：「其原因在於，生物科技板塊也一直都在拖累納斯達克綜合指數，這個板塊給納指帶來了額外的負面衝擊，這一直是該指數的跌幅一些科技股ETF（交易所交易基金）跌幅更大的催化劑。」他補充說，關鍵的科技股ETF和指數尚未跌破關鍵支撐位，投資者應該在未來幾天對此加以密切關注。

儘管科技股暴跌，但從大盤來看，也不全是厄運和悲觀——與2月份觸及的歷史高點相比，標普500指數僅下跌了2.3%。馬利表示：「儘管特斯拉和ARK旗下ETF ARKK分別較1月的歷史高位下跌了30%和25%，但如果這些受創嚴重的區域能夠從上週五的反彈進一步企穩，那麼大盤就沒問題了。」