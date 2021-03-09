長和系走強　長和升近5%　創近1年新高│港股異動

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-09 11:31

長和系走強，長和（0001）升4.7%，報63.3元，長建（1038）升1.2%，報46.7元，兩者創近1年新高，而長實（1113）升2%，報46.55元。

長和將在3月18日公布業績，摩根士丹利發表研究報告指，長和去年下半年每股盈利及每股派息料分別下跌25%及29%，屬不太吸引，不過預料公司業績已在2020年見底，並在2021年開始陸續復甦。

長和系走強，長和升4.7%，報63.3元，長建升1.2%，報46.7元，兩者創近1年新高。

長和下半年復甦 股息吸引估值平

摩根士丹利表示，赫斯基能源公司 （Husky Energy）今年1月與Cenovus合併，即意味自今年起便在稅前息前利潤（EBIT）不再有盈利或虧損，減少對整體稅前息前利潤的波動。而自長和去年11月出售歐洲鐵塔業務予Cellnex後，料會收到150億元的一次性收入。

再者，公司去年下半年碼頭及零售業務將復甦，而下半年英鎊及歐元分別上升9.6%和9.9%，英鎊及歐元升值有利盈利表現，故此，該行估計公司去年全年收入為4,040億元，EBITDA為1,140億元，同時，又預計2020至2022年每股盈利為7.74元、11.92元及9.35元。

長和股息率逾4厘之上，該行假設今年派息比率達3成，2022年股息率達4.9厘，而目前今、明年預測市盈率為5.4倍及6.2倍。