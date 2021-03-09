九龍倉吳天海：香港樓市「可為」　對上半年豪宅市場樂觀

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-09 18:02

九龍倉（0004）主席兼常務董事吳天海表示，雖然本港疫情未達至「令人滿意的階段」，但投資屬「投資明天」，會繼續在港投地。

集團先後與其他企業合組財團，投得兩幅位於山頂文輝道的地皮。吳天海指，最近兩、三個月增加土儲，是因為覺得香港樓市「可為」的，加上估計豪宅交投可於上半年持續，下半年及明年上半年的市況，則要視乎疫情，故維持樂觀看法。

他又稱，若果未來有合適項目會研究，亦不會限於只發展豪宅項目，手上仍有重建項目；至於會否將兩幅山頂文輝道地皮合併發展，他稱會研究，但暫時未有決定。

內地投地取態保守

内地樓市方面，他指受調控措施影響，回報相對風險並不比在香港做類似的投資好，資金是追求最合適回報和風險平衡，在內地投地時會比較審慎，亦因此很多時候都投不到地。

他表示，由於內地「限價」，批出的售樓價格比市價低，令到邊際利潤受到影響，從而影響回報，暫時集團仍然會維持審慎，今年全年内地銷售目標為150億元。

吳天海認為，香港樓市「可為」，對上半年豪宅市場樂觀。

內地消費市場方面，他認為內地受疫情影響而「兩極化」，留國消費需求布帶動，高端消費市場旺盛，疫情已穩定的地區，今年首兩月商場銷售較2019年同期比較升約五成至六成，部分新商場增長更接近一倍。他指，有信心內地最壞的時間已經過去，香港情況則未追得上內地，相信汲取多月教訓後，不應會再回到最差的時候。

至於集團手上的股票投資組合屬長線投資，進可攻退可守，暫時不考慮減持，惟如果有更好的投資機會，才考慮減持套現。