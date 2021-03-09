中電信全年多賺1.6%　移動用戶ARPU跌幅收窄　末期息派0.125元

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-09 17:35

中電信（0728）公布全年業績，截至2020年12月底止，股東應佔利潤為209億 元（人民幣，下同），按年增長1.6%；每股基本淨利潤為0.26元，末期股息每股派0.125港元，與2019年及2018年相同。

期內，集團經營收入錄得3,936億元，按年增長4.7%；服務收入為3,738億元，按年增長4.5%，其中移動服務收入為1,817億元，按年增長3.5%；固網服務收入為1,921億元，按年增長5.5%。EBITDA為1,189億元，按年增長1.4%。

集團指，5G取得良好開局，5G套餐用戶達到8,650萬戶，滲透率24.6%。移動用戶達到3.51億戶，淨增1,545萬戶，用戶市場份額提升至22%。集團指，由於5G公眾業務取得良好開局，助公司有價值地規模拓展移動用戶市場，移動用戶ARPU降幅持續收窄。

截至2020年，公司寬帶用戶達到1.59億戶，有線寬帶接入收入達到719億元，按年增長5.1%，寬帶接入ARPU為38.4元，按年增長0.8%，收入和ARPU均扭轉下滑趨勢。智慧家庭收入達到111億元，按年增長37.5%，寬帶綜合ARPU達到44.4元，按年增長4.2%。