太古盈轉虧　全年蝕近40億　料今年上半年續錄經常性虧損

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-11 12:23

太古A（0019）及太古B（0087）公布2020年全年業績，太古全年收入錄得800.32億元，按年下跌7%；營業溢利按年大減80%，至26.95億元；全年錄得39.69億元基本虧損，每股A股虧損7.32元，末期息每股A股派1.7元。

太古指，期內業績下滑，主要是由於出售投資物業權益所得溢利大幅減少，以及國泰航空錄得虧損。撇除兩個年度的非經常性項目後，集團於2020年錄得經常性基本虧損為6.09億元，而2019年則錄得溢利72.21億元。

業績報告提到，2020年是國泰航空逾70年歷史中最具挑戰的十二個月，世界各地因應新型冠狀病毒疫情而實施的旅遊限制及檢疫要求，使全球航空市場陷於癱瘓。國泰航空在全年大部分時間將客運網絡運作的可載客量減至正常水平的百分之十以下，並錄得216億元的虧損。

太古主席施銘倫指，2021年新型冠狀病毒疫情繼續為集團帶來重大挑戰和不明朗的因素，預計集團於2021年上半年將錄得經常性虧損。（資料圖片）

可口可樂溢利大幅增加 按年升三成

另外，2020年地產部門的經常性溢利下降，主要是由於新型冠狀病毒疫情令酒店業務錄得較高虧損。中國內地的零售物業組合於年初受到新型冠狀病毒疫情影響，但自三月開始表現大幅復甦。香港的辦公樓組合繼續表現堅穩。

期內太古可口可樂的溢利大幅增加，按年上升三成，年初業務受到新型冠狀病毒疫情的不利影響，但香港以外地區的業務復甦良好，尤以中國內地的表現為甚。太古指，集團的業務重心仍然以亞洲為主（尤其是大中華區），相信這裏具有龐大的增長潛力。

太古主席施銘倫指，2021年新型冠狀病毒疫情繼續為集團帶來重大挑戰和不明朗的因素，對國泰航空的影響尤其嚴重，預計集團於2021年上半年將錄得經常性虧損。然而，集團對太古公司的長遠發展仍然充滿信心，集團財務穩健，在大中華區有多個優良的投資機會正在籌劃中。