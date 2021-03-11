大新銀行為提升數碼平台累計投入1億元　冀5年內零售銀行純利倍增

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-11 21:45

大新銀行（2356）指出，計劃透過建立跨渠道實力塑造獨特客戶體驗，在數碼銀行時代爭取競爭優勢及領導地位；又指出該行認為要成功擴大市場份額及加強客戶粘連度，關鍵在於跨渠道無接觸點的無縫體驗，並設定目標透過數碼科技，進一步提升為客戶提供的個人化產品及服務質素，計劃5年內倍增零售銀行純利。

大新高級執行董事及零售銀行處主管王美珍指出，數碼創新策略是希望提升數碼系統穩定性，以確保客戶在線上線下接觸點皆可享受無縫的體驗，同時希望透過數碼互動增進與客戶關係。

她又指出該行為提供最廣泛數碼開戶及數碼申請功能銀行之一，該行的IPAY支付平台能支援多項付款方式。截至去年底，大新逾7成核心客戶使用其數碼服務，去年銀行戶口付款交易量按年增長90%，外匯與證券交易總額亦倍增。

大新零售銀行處智能數據及數碼創新部主管黃民棟指出，該行的策略藍圖覆蓋全面的數碼平台更新計劃，至今大幅提升數碼平台已投資逾1億元。他又指出會在3月15日上線的升級版流動理財平台，可明顯改良客戶體驗功能，包括更快登入速度﹑可自訂的選擇列表及交易範本，及升級全面轉賬及繳費功能。同時應用程式界面（API）架構提升，讓該行可與第三方更暢順及有效率地運作。

大新指出會在短期內推出更多數碼服務優化計劃，除全新改良網上理財平台及提升流動證券服務外，會推出多媒體遙距服務功能及互動式客戶服務支援，及將透過科技部署落實分行無紙化銷售及服務模式。